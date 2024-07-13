В ТЦК объяснили, кого не оштрафуют за необновление данных после 16 июля

Штраф не будет наложен, если человек докажет невозможность обновления данных в течение 60 дней.

Избежать штрафа за необновление учетных данных после 16 июля можно, если предоставить документы или другие подтверждения, доказывающие невозможность обновить данные в течение 60 отведенных на это дней. Об этом сообщил старший офицер юридической службы Житомирского областного ТЦК и СП Дмитрий Молот.

По его словам, среди таких документов может быть, например, больничное письмо. При этом каждый случай необновления человеком данных будет рассматриваться индивидуально.

"При решении вопроса привлечения к административной ответственности соответствующий начальник территориального центра будет анализировать сущность правонарушения, обстоятельства его возникновения и давать отдельную оценку для каждого факта", - сказал Молот.

Также не будут штрафовать тех, кто сможет доказать, что хотел обновить данные, но не смог достояться в очереди для этого.

"Если человек всеми своими действиями хочет обновить данные, но по объективным причинам этого не может сделать, например, из-за невозможности достояться в очереди, то такое обстоятельство исключает состав административного правонарушения. Однако такие обстоятельства должен подтвердить руководитель ТЦК, а также человек должен об этом. это сообщить и предоставить соответствующие подтверждающие документы", - добавил Молот.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Минобороны развенчали ТОП-5 распространенных мифов, почему военнообязанные боятся обновлять данные через Резерв+

Также сообщалось, какие данные военнообязанных сверяют во время их обновления.

Еще мы писали, что в Полтавском ТЦК отметили, что штраф за необновление данных не будут выписывать только уточнившим учетные данные после 18 мая.

Минобороны не поддержало законопроект о продлении срока на обновление военно-учетных данных.

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