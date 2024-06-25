В Минобороны сначала поддержали законопроект о продлении срока на обновление военно-учетных данных, но затем передумали

Минобороны 24 июня направило в Комитет письмо, которым поддержало законопроект о продлении срока на обновление военно-учетных данных до 150 дней, впрочем, уже 25 июня это письмо отозвало.

25 июня народные депутаты, в частности Алексей Гончаренко, опубликовали письмо Минобороны на Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, в котором указано, что законопроект 11305 о продлении срока на обновление военно-учетных данных поддерживается.

Такое письмо было направлено 24 июня Комитету.

Однако уже через час «УП» сообщило, что Министерство обороны Украины не поддерживает законопроект 11305 об увеличении срока для обновления для военнообязанных с 60 до 150 дней.

Соответствующее письмо от имени министра обороны Рустема Умерова в Комитет было направлено 25 июня.

Как указано в нем, в Министерстве обороны Украины, в пределах компетенции, с учетом проведенного анализа уточнения данных гражданами Украины через электронный кабинет, центры предоставления административных услуг и путем личного прибытия в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, дополнительно обработан проект Закона «О внесении изменений в Заключительные и переходные положения Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета» о продлении срока обновления военно-учетных данных», регистрационный № 11305 от 29.05.2024, поданный народным депутатом Украины Арьевым В. И. и другими народными депутатами Украины, который не поддерживается.

«Письмо Министерства обороны от 24.06.2024 № 220/8804 прошу оставить без рассмотрения» – говорится в письме Рустема Умерова.

Напомним, что 16 июля истекает срок для обновления военно-учетных данных у лиц, состоящих на учете. Согласно этому времени они могут получить значительные штрафы.

Фото: УП

Автор: Наталья Мамченко

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