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У Міноборони спочатку підтримали законопроект про продовження строку на оновлення військово-облікових даних, але потім передумали

17:11, 25 червня 2024
Міноборони 24 червня спрямувало до Комітету лист, яким підтримало законопроект про продовження строку на оновлення військово-облікових даних до 150 днів, втім, вже 25 червня цей лист відкликало.
У Міноборони спочатку підтримали законопроект про продовження строку на оновлення військово-облікових даних, але потім передумали
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25 червня народні депутати, зокрема Олексій Гончаренко, опублікували лист Міноборони на Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, в якому вказано про те, що законопроект 11305 про продовження строку на оновлення військово-облікових даних, підтримується.

Такий лист було спрямовано 24 червня до Комітету.

Однак вже за годину «УП» повідомило, що Міністерство оборони України не підтримує законопроект 11305 про збільшення строку для оновлення для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів.

Відповідний лист від імені міністра оборони Рустема Умєрова до Комітету було скеровано 25 червня.

Як вказано у ньому, у Міністерстві оборони України, в межах компетенції, з урахуванням проведеного аналізу уточнення даних громадянами України через електронний кабінет, центри надання адміністративних послуг та шляхом особистого прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, додатково опрацьовано проєкт Закону «Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних», реєстраційний № 11305 від 29.05.2024, поданий народним депутатом України Ар’євим В.І. та іншими народними депутатами України, який не підтримується.

«Лист Міністерства оборони від 24.06.2024 № 220/8804 прошу залишити без розгляду» - зазначено у листі Рустема Умєрова.

Нагадаємо, що 16 липня спливає строк для оновлення військово-облікових даних в осіб, які перебувають на обліку. Відповідно з цього часу вони можуть отримати значні штрафи.

Фото: УП

Автор: Наталя Мамченко 

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У Міноборони спочатку підтримали законопроект про продовження строку на оновлення військово-облікових даних, але потім передумали

Міноборони 24 червня спрямувало до Комітету лист, яким підтримало законопроект про продовження строку на оновлення військово-облікових даних до 150 днів, втім, вже 25 червня цей лист відкликало.

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