Осіб, які звертаються до сервісних центрів МВС за перереєстрацією авто, будуть додатково перевіряти

Громадян чекатиме додаткова перевірка при перереєстрації авто.

Громадяни, які будуть звертатися до сервісних центрів МВС за перереєстрацією авто, підлягатимуть додатковій перевірці. Відповідні зміни 25 червня вніс Кабмін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів.

Поки що йдеться про приведення Порядку у відповідність до Законом «Про санкції».

Так, передбачено обовʼязковість перевірки відомостей про осіб, які звертаються до сервісних центрів МВС за отриманням відповідних послуг, за Державним реєстром санкцій.

Визначено, що у разі встановлення факту застосування санкцій до фізичних або юридичних осіб, які звернулися за вчиненням державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів (зокрема, у звʼязку з вибракуванням (списанням) транспортного засобу в цілому), уповноважена особа сервісного центру МВС відмовляє у вчиненні таких дій, якщо вчинення таких дій призведе до порушення обмежень (заборон), установлених санкцією відповідного виду.

Слід зауважити, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада готується прийняти закон, за яким ГЦС МВС під час звернення осіб за адміністративними послугами з отримання права на керування, державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку авто будуть перевіряти дані про осіб з різних реєстрів.

Із законопроекту прямо не випливає, однак, не виключено, що дані звірятимуть і з Реєстром військовозобов'язаних «Оберіг» щодо того, чи стоїть особа на військовому обліку.

Автор: Наталя Мамченко

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