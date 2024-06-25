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Осіб, які звертаються до сервісних центрів МВС за перереєстрацією авто, будуть додатково перевіряти

17:30, 25 червня 2024
Громадян чекатиме додаткова перевірка при перереєстрації авто.
Осіб, які звертаються до сервісних центрів МВС за перереєстрацією авто, будуть додатково перевіряти
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Громадяни, які будуть звертатися до сервісних центрів МВС за перереєстрацією авто, підлягатимуть додатковій перевірці. Відповідні зміни 25 червня вніс Кабмін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів.

Поки що йдеться про приведення Порядку у відповідність до Законом «Про санкції».

Так, передбачено обовʼязковість перевірки відомостей про осіб, які звертаються до сервісних центрів МВС за отриманням відповідних послуг, за Державним реєстром санкцій.

Визначено, що у разі встановлення факту застосування санкцій до фізичних або юридичних осіб, які звернулися за вчиненням державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів (зокрема, у звʼязку з вибракуванням (списанням) транспортного засобу в цілому), уповноважена особа сервісного центру МВС відмовляє у вчиненні таких дій, якщо вчинення таких дій призведе до порушення обмежень (заборон), установлених санкцією відповідного виду.

Слід зауважити, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада готується прийняти закон, за яким ГЦС МВС під час звернення осіб за адміністративними послугами з отримання права на керування, державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку авто будуть перевіряти дані про осіб з різних реєстрів.

Із законопроекту прямо не випливає, однак, не виключено, що дані звірятимуть і з Реєстром військовозобов'язаних «Оберіг» щодо того, чи стоїть особа на військовому обліку.

Автор: Наталя Мамченко 

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