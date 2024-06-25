Лиц, обращающихся в сервисные центры МВД за перерегистрацией авто, будут дополнительно проверять

Граждан будет ждать дополнительная проверка при перерегистрации авто.

Граждане, которые будут обращаться в сервисные центры МВД за перерегистрацией авто, будут подвергаться дополнительной проверке. Соответствующие изменения 25 июня внес Кабмин в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятие с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов.

Пока что речь идет о приведении Порядка в соответствие с Законом «О санкциях».

Так, предусмотрена обязательность проверки сведений о лицах, обращающихся в сервисные центры МВД за получением соответствующих услуг, по Государственному реестру санкций.

Определено, что в случае установления факта применения санкций к физическим или юридическим лицам, обратившимся за совершением государственной регистрации (перерегистрации), снятию с учета транспортных средств (в частности, в связи с выбраковкой (списанием) транспортного средства в целом), уполномоченное лицо сервисного центра МВД отказывает в совершении таких действий, если совершение таких действий приведет к нарушению ограничений (запретов), установленных санкцией соответствующего вида.

Следует заметить, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада готовится принять закон, согласно которому ГЦС МВД во время обращения лиц за административными услугами по получению права на управление, государственной регистрации (перерегистрации), снятие с учета авто будут проверять данные о лиц из разных реестров.

Из законопроекта прямо не следует, однако, не исключено, что данные будут сверять и с Реестром военнообязанных «Оберег» относительно того, стоит ли лицо на военном учете.

Автор: Наталья Мамченко

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