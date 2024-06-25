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Оклад 37 тыс грн: Апелляционная палата ВАКС сообщила о наличии вакантной должности

19:53, 25 июня 2024
Апелляционная палата ВАКС ищет главного специалиста отдела правового обеспечения, рассмотрения обращений граждан и доступа к публичной информации.
Оклад 37 тыс грн: Апелляционная палата ВАКС сообщила о наличии вакантной должности
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сообщила, что объявляет прием документов на должность государственной службы управления по организационному обеспечению – главного специалиста отдела правового обеспечения, рассмотрения обращений граждан и доступа к публичной информации.

Требования: высшее образование, степень не ниже бакалавра, младшего бакалавра по специальности «Право»

Основные направления работы: осуществление правовой работы, направленной на правильное применение, соблюдение и исполнение требований актов законодательства; пересмотр нормативно-правовых актов, касающихся деятельности Апелляционной палаты, в соответствии с действующим законодательством, подготовка предложений о внесении изменений, дополнений, признание их утратившими силу; правовая экспертиза нормативно-правовых актов, относящихся к организации и деятельности Апелляционной палаты; участие в подготовке договоров, осуществление мер, направленных на выполнение договорных обязательств; организация претензионной и исковой работы; обеспечение предоставления и обнародования публичной информации.

Должностной оклад 37 939 грн.

«Ждем ваших резюме с указанием в теме письма должности до 3 июля 2024 года по адресу электронной почты: [email protected]

После проработки резюме сообщения о приглашении на собеседование будут отправлены отобранным участникам», - говорится в сообщении.

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