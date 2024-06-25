Оклад 37 тис грн: Апеляційна палата ВАКС повідомила про наявність вакантної посади

Апеляційна палата ВАКС шукає головного спеціаліста відділу правового забезпечення, розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повідомила, що оголошує прийом документів на посаду державної служби управління з організаційного забезпечення — головного спеціаліста відділу правового забезпечення, розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації.

Вимоги: вища освіта, ступiнь не нижче бакалавра, молодшого бакалавра за спеціальністю «Право»

Основні напрями роботи: здійснення правової роботи, спрямованої на правильне застосування, додержання та виконання вимог актів законодавства; перегляд нормативно-правових актів, що стосуються діяльності Апеляційної палати, на відповідність до чинного законодавства, підготовка пропозицій про внесення змін, доповнень, визнання їх такими, що втратили чинність; правова експертиза нормативно-правових актів, які стосуються організації та діяльності Апеляційної палати; участь у підготовці договорів, здійснення заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань; організація претензійної та позовної роботи; забезпечення надання та оприлюднення публічної інформації.

Посадовий оклад 37 939 грн.

«Чекаємо на ваші резюме із зазначенням у темі листа посади до 3 липня 2024 року на адресу електронної пошти: [email protected]

Після опрацювання резюме повідомлення про запрошення на співбесіду будуть надіслані відібраним учасникам», - сказано у повідомленні.

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