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Оклад 37 тис грн: Апеляційна палата ВАКС повідомила про наявність вакантної посади

19:53, 25 червня 2024
Апеляційна палата ВАКС шукає головного спеціаліста відділу правового забезпечення, розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації.
Оклад 37 тис грн: Апеляційна палата ВАКС повідомила про наявність вакантної посади
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повідомила, що оголошує прийом документів на посаду державної служби управління з організаційного забезпечення — головного спеціаліста відділу правового забезпечення, розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації.

Вимоги: вища освіта, ступiнь не нижче бакалавра, молодшого бакалавра за спеціальністю «Право»

Основні напрями роботи: здійснення правової роботи, спрямованої на правильне застосування, додержання та виконання вимог актів законодавства; перегляд нормативно-правових актів, що стосуються діяльності Апеляційної палати, на відповідність до чинного законодавства, підготовка пропозицій про внесення змін, доповнень, визнання їх такими, що втратили чинність; правова експертиза нормативно-правових актів, які стосуються організації та діяльності Апеляційної палати; участь у підготовці договорів, здійснення заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань; організація претензійної та позовної роботи; забезпечення надання та оприлюднення публічної інформації.

Посадовий оклад 37 939 грн.

«Чекаємо на ваші резюме із зазначенням у темі листа посади до 3 липня 2024 року на адресу електронної пошти: [email protected] 

Після опрацювання резюме повідомлення про запрошення на співбесіду будуть надіслані відібраним учасникам», - сказано у повідомленні.

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