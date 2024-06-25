Оклад 37 тис грн: Апеляційна палата ВАКС повідомила про наявність вакантної посади

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повідомила, що оголошує прийом документів на посаду державної служби управління з організаційного забезпечення — головного спеціаліста відділу правового забезпечення, розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації.
Вимоги: вища освіта, ступiнь не нижче бакалавра, молодшого бакалавра за спеціальністю «Право»
Основні напрями роботи: здійснення правової роботи, спрямованої на правильне застосування, додержання та виконання вимог актів законодавства; перегляд нормативно-правових актів, що стосуються діяльності Апеляційної палати, на відповідність до чинного законодавства, підготовка пропозицій про внесення змін, доповнень, визнання їх такими, що втратили чинність; правова експертиза нормативно-правових актів, які стосуються організації та діяльності Апеляційної палати; участь у підготовці договорів, здійснення заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань; організація претензійної та позовної роботи; забезпечення надання та оприлюднення публічної інформації.
Посадовий оклад 37 939 грн.
«Чекаємо на ваші резюме із зазначенням у темі листа посади до 3 липня 2024 року на адресу електронної пошти: [email protected]
Після опрацювання резюме повідомлення про запрошення на співбесіду будуть надіслані відібраним учасникам», - сказано у повідомленні.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.