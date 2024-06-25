Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА Сергія Борзова

Уряд 25 червня погодив звільнення голови Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова.

Кабінет Міністрів на засіданні 25 червня погодив звільнення Сергія Борзова з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Погоджено звільнення Борзова Сергія Сергійовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації", - написав він.

Водночас Мельничук зазначив, що уряд призначив Руслану Величко-Трифонюк заступником міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції.

Борзов очолював Вінницьку ОДА з 2020 року.

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