Кабмин согласовал увольнение главы Винницкой ОВА Сергея Борзова

Правительство 25 июня согласовало увольнение главы Винницкой областной военной администрации Сергея Борзова.

Кабинет Министров на заседании 25 июня согласовал увольнение Сергея Борзова с должности главы Винницкой облгосадминистрации. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Соглашено увольнение Борзова Сергея Сергеевича с должности главы Винницкой областной государственной администрации", - написал он.

Мельничук отметил, что правительство назначило Руслану Величко-Трифонюк заместителем министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции.

Борзов возглавлял Винницкую ОГА с 2020 года.

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