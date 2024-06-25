Кабмин провел заседание: какие решения приняли 25 июня

Правительство внесло изменения в Порядок государственной регистрации и перерегистрации, снятие с учета автомобилей, автобусов, а также в постановление об утверждении Порядка реализации арестованных активов на электронных торгах.

Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов. Какие решения приняли, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 23.08.2022 N 941 «Питання утворення субʼєктів господарювання державного сектору економіки у період воєнного стану». Передбачено непоширення дії зазначеної постанови на заснування у період воєнного стану господарських товариств, що утворюються за рішеннями суб’єктів управління обʼєктами державної власності шляхом перетворення діючих державних підприємств, установ та організацій.

- Внесено зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів з метою приведення його у відповідність до ЗУ «Про санкції». Передбачено обовʼязковість перевірки відомостей про осіб, які звертаються до сервісних центрів МВС за отриманням відповідних послуг, за Державним реєстром санкцій. Визначено, що у разі встановлення факту застосування санкцій до фізичних або юридичних осіб, які звернулися за вчиненням державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів (зокрема, у звʼязку з вибракуванням (списанням) транспортного засобу в цілому), уповноважена особа сервісного центру МВС відмовляє у вчиненні таких дій, якщо вчинення таких дій призведе до порушення обмежень (заборон), установлених санкцією відповідного виду.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 27.09.2017 N 719 «Про затвердження Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах» і від 11.07.2018 N 613 «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» з метою приведення їх у відповідність до ЗУ N 3475-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо врегулювання окремих питань розпорядження іноземними товарами, транспортними засобами комерційного призначення, що перебувають на митній території України під митним контролем, а також такими, що незаконно ввезені на митну територію України». Передбачено, що у разі реалізації активів , які на момент прийняття в управління АРМА перебували на митній території України під митним контролем та за які не були сплачені митні платежі, а також незаконно ввезені на митну територію України, до їх ціни, визначеної на підставі звіту про оцінку активу, включаються суми митних платежів, що підлягали б сплаті у разі випуску такого майна у вільний обіг на митній території України. У разі, коли такі активи не реалізовані на перших торгах, допускається виставлення їх на повторні торги із зниженням ціни, яка не може бути меншою, ніж сума митних платежів, що підлягали б сплаті у разі випуску такого майна у вільний обіг на митній території України, якщо такі митні платежі не були попередньо сплачені. Встановлено, що АРМА забезпечує перерахування на рахунки, відкриті для зарахування надходжень державного бюджету, контроль за справлянням яких покладено на Держмитслужбу, коштів (у сумі митних платежів, які підлягали б сплаті при випуску активів у вільний обіг на митній території України), одержаних від реалізації таких активів, протягом пʼяти робочих днів з дня зарахування таких коштів на поточні рахунки. Майно, що перебуває під митним контролем, може бути видано його власнику або уповноваженій ним особі лише після митного оформлення зазначеного майна відповідно до заявленої мети та сплати відповідних митних платежів (у разі коли законом передбачено сплату таких митних платежів).

- Затверджено, відповідно до частини дванадцятої статті 35 ЗУ «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією», Порядок формування та ведення переліку хімічних речовин подвійного використання. Порядок визначає процедуру формування та ведення переліку хімічних речовин подвійного використання та критерії ідентифікації хімічних речовин подвійного використання. Дія цього Порядку поширюється на уповноважені органи у сфері забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією, визначені статтею 10 ЗУ «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією», а також на СБУ.

- Внесено зміни до розпорядження КМУ від 21.03.2018 N 172 «Про погодження відчуження нерухомого майна дочірньої компанії «Газ України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Доповнено категорію осіб, які забезпечуються житлом, що передане зазначеним розпорядженням до сфери управління Національної поліції (6 квартир у м. Києві), учасниками заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією РФ проти України, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в зазначених заходах.

- Схвалено остаточний звіт за результатами реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкці та розвитку проекту «Друге додаткове фінансування проекту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні». Звіт включає, серед іншого, оцінку впливу Проекту на соціальний та економічний розвиток України і галузі охорони здоровʼя, оцінку робіт (заходів), що виконувалися в рамках Проекту за рахунок міжнародної технічної допомоги, оцінку здійснених у рамках Проекту заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, пропозиції щодо заходів, що вживатимуться для забезпечення довгострокового використання результатів Проекту.

- Затверджено план підготовчих заходів щодо забезпечення життєдіяльності населення для окремих територій, на яких ведуться бойові дії. Установлено, що дія плану поширюється на території можливих бойових дій, території активних бойових дій та території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, що включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, для яких не визначена дата завершення бойових дій (дата можливості припинення бойових дій). Планом, серед іншого, визначено території, на яких вживаються заходи, передбачені планом; відповідальних за виконання плану; порядок інформування про виконання плану.

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству молоді та спорту на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом зменшення їх обсягу за програмою «Підготовка і участь національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх» на 1 млн. 817,1 тис. гривень та збільшення їх обсягу за програмою «Розвиток спортивної медицини» на 1 млн. 817,1 тис. гривень з метою збільшення видатків для проведення державною установою «Український медичний центр спортивної медицини Міністерства молоді та спорту України» поточного ремонту приміщення з підтримання експлуатаційних якостей, попередження передчасного зносу конструкцій та інженерного обладнання, неповʼязаних зі зміною основних конструктивних елементів, з урахуванням радіаційного захисту задля приведення його у відповідність до санітарно-гігієнічних норм та подальшого встановлення та введення в експлуатацію компʼютерного томографа.

- Викладено у новій редакції Оперативний план заходів з протимінної діяльності. Визначено Міністерство економіки України (замість Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України) органом, якому міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади зобовʼязані щокварталу подавати інформацію про стан виконання оперативного плану заходів з протимінної діяльності.

- Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за березень 2024 р. обʼєктів державної, комунальної та приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких у період воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи, 57 млн. 95 тис. 689 гривень, а саме: центральним органам виконавчої влади - 8 млн. 312 тис. 634 гривні для надання компенсації підприємствам, установам і закладам державної форми власності, які належать до сфери їх управління; Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій - 47 млн. 752 тис. 541 гривню для надання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад; обласним державним адміністраціям (відповідним військовим адміністраціям) - 1 млн. 30 тис. 514 гривень для надання компенсації приватним закладам (крім приватних закладів освіти).

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