Госдеп США признал рф и Беларусь государствами-спонсорами торговли людьми

Госдепартамент США представил список за 2024 год из 13 государств, власти которых финансируют торговлю людьми.

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США добавили россию и Беларусь в список государств, власти которых финансируют торговлю людьми. Об этом сообщает Госдепартамент США.

Обе страны попали в список согласно ежегодному Отчету о торговле людьми (Trafficking in Persons Report) за 2024 год.

Госсекретарь Энтони Блинкена отметил, что особое внимание было уделено использованию цифровых инструментов в торговле людьми.

«Цифровые инструменты усилили охват, масштаб и быстроту торговли людьми. Торговцы людьми используют онлайн-платформы для продажи незаконного сексуального контента. Они используют зашифрованные сообщения и цифровые валюты во избежание обнаружения», – сказал госсекретарь.

По его словам, торговля людьми – это проблема, которую ни одна страна не может решить самостоятельно.

Госдепартамент определил 13 стран, власти которых поощряют или финансируют торговлю людьми. Речь идет об Афганистане, Беларуси, Бирме, Китае, Кубе, Эритрее, Иране, Северной Корее, россии, Южном Судане, Судане, Сирии и Туркменистане.

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