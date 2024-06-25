Практика судів
  1. У світі

Держдеп США визнав рф і Білорусь державами-спонсорами торгівлі людьми

17:09, 25 червня 2024
Держдепартамент США представив список за 2024 рік з 13 держав, влада яких фінансує торгівлю людьми.
Держдеп США визнав рф і Білорусь державами-спонсорами торгівлі людьми
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

США додали росію і Білорусь до списку держав, влада яких фінансує торгівлю людьми. Про це повідомляє Держдепартамент США.

Обидві країни потрапили до переліку згідно з щорічним Звітом про торгівлю людьми (Trafficking in Persons Report) за 2024 рік. 

Держсекретар Ентоні Блінкена зазначив, що особливу увагу звернули на використання цифрових інструментів у торгівлі людьми.

«Цифрові інструменти посилили охоплення, масштаб і швидкість торгівлі людьми. Торговці людьми використовують онлайн-платформи для продажу незаконного сексуального контенту. Вони використовують зашифровані повідомлення та цифрові валюти, щоб уникнути виявлення», – сказав держсекретар.

За його словами, торгівля людьми - це проблема, яку жодна країна не може вирішити самостійно.

Держдепартамент визначив 13 країн, влада яких заохочує або фінансує торгівлю людьми. Йдеться про Афганістан, Білорусь, Бірму, Китай, Кубу, Еритрею, Іран, Північну Корею, росію, Південний Судан, Судан, Сирію і Туркменістан.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Міноборони спочатку підтримали законопроект про продовження строку на оновлення військово-облікових даних, але потім передумали

Міноборони 24 червня спрямувало до Комітету лист, яким підтримало законопроект про продовження строку на оновлення військово-облікових даних до 150 днів, втім, вже 25 червня цей лист відкликало.

Єдиний соціальний реєстр буде взаємодіяти з Реєстром військовозобов'язаних «Оберіг», реєстрами нерухомого майна та транспортних засобів

Держава буде бачити повну картину про всіх отримувачів соціальної допомоги.

У осіб, які мали право на відстрочку з інших підстав, залишиться право вступити до аспірантури за контрактом на денну форму

Для цього таким особам треба підтвердити відповідне право на відстрочку засобами Порталу Дія або шляхом електронної інформаційної взаємодії між Реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» та Єдиною державною електронною базою з питань освіти.

БЕБ включать до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектру для належного рівня конспірації

Уряд пропонує внести Бюро економічної безпеки України до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектру.

Базова загальновійськова підготовка почнеться з 1 вересня 2025 року, а відмова здобувача освіти від неї буде підставою для відрахування

Закон передбачає, що базова загальновійськова підготовка вводиться не раніше 1 вересня 2025 року.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео