Держдеп США визнав рф і Білорусь державами-спонсорами торгівлі людьми

Держдепартамент США представив список за 2024 рік з 13 держав, влада яких фінансує торгівлю людьми.

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США додали росію і Білорусь до списку держав, влада яких фінансує торгівлю людьми. Про це повідомляє Держдепартамент США.

Обидві країни потрапили до переліку згідно з щорічним Звітом про торгівлю людьми (Trafficking in Persons Report) за 2024 рік.

Держсекретар Ентоні Блінкена зазначив, що особливу увагу звернули на використання цифрових інструментів у торгівлі людьми.

«Цифрові інструменти посилили охоплення, масштаб і швидкість торгівлі людьми. Торговці людьми використовують онлайн-платформи для продажу незаконного сексуального контенту. Вони використовують зашифровані повідомлення та цифрові валюти, щоб уникнути виявлення», – сказав держсекретар.

За його словами, торгівля людьми - це проблема, яку жодна країна не може вирішити самостійно.

Держдепартамент визначив 13 країн, влада яких заохочує або фінансує торгівлю людьми. Йдеться про Афганістан, Білорусь, Бірму, Китай, Кубу, Еритрею, Іран, Північну Корею, росію, Південний Судан, Судан, Сирію і Туркменістан.

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