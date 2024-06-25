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З 25 червня військово-обліковий документ з QR-кодом без відвідування ТЦК можна отримати у ЦНАПі

16:34, 25 червня 2024
Отримати військово-обліковий документ з QR-кодом громадяни можуть в усіх ЦНАПах країни, він дійсний 1 рік з моменту формування.
З 25 червня військово-обліковий документ з QR-кодом без відвідування ТЦК можна отримати у ЦНАПі
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Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що з 25 червня українці після уточнення облікових даних у ЦНАПі зможуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом — за ним перевірятимуть дійсність документа.

«Безоплатно, без черг та відвідування територіальних центрів комплектування», - сказано у повідомленні.

У Мінцифрі зазначають, що документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про заявника

Як це працює?

Військовозобовʼязаний українець чи українка приходить до ЦНАПу надає актуальні дані про себе та підтверджує їх. Далі адміністратор вносить дані в електронну систему - інформація автоматично підтягується в Оберіг. Далі заявник отримує військово-обліковий документ із QR-кодом

«За вашим бажанням адміністратор надішле PDF-файл сформованого військово-облікового документа на електронну пошту або одразу роздрукує його. Він має таку ж юридичну силу, як і документ в електронній формі, тож вибирайте для себе, який варіант зручніший», - додали у відомстві.

Якщо раніше отримували витяг із печаткою та підписом про уточнення даних, зможете повторно звернутися до ЦНАПу та отримати новий із QR-кодом. Документ дійсний 1 рік з моменту формування.

Уточнення військово-облікових даних та отримання документа з QR-кодом у ЦНАПі в середньому триває до 15 хвилин.  

Раніше ми писали, що Кабмін врегулював порядок створення електронного військово-облікового документу з QR-кодом, але знов не згадав про Резерв+.

Додамо, Прикордонна служба повідомляла, що військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна пред’являти при перетині кордону.

Також стало відомо, хто може виправити дані у Резерв+ онлайн без візиту до ТЦК.

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