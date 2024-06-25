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С 25 июня военно-учетный документ с QR-кодом без посещения ТЦК можно получить в ЦПАУ

16:34, 25 июня 2024
Получить военно-учетный документ с QR-кодом граждане могут во всех ЦПАУ страны, он действителен 1 год с момента формирования.
С 25 июня военно-учетный документ с QR-кодом без посещения ТЦК можно получить в ЦПАУ
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Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что с 25 июня украинцы после уточнения учетных данных в ЦПАУ смогут получить военно-учетный документ с QR-кодом – по нему будут проверять действительность документа.

«Бесплатно, без очередей и посещение территориальных центров комплектования», – говорится в сообщении.

В Минцифри отмечают, что документ сформируется, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть вся необходимая информация о заявителе

Как это работает?

Военнообязанный украинец или украинка приходит в ЦПАУ предоставляет актуальные данные о себе и подтверждает их. Далее администратор вносит данные в электронную систему – информация автоматически подтягивается в Оберег. Далее заявитель получает военно-учетный документ с QR-кодом

«По вашему желанию администратор пришлет PDF-файл сформированного военно-учетного документа на электронную почту или сразу распечатает его. Он обладает такой же юридической силой, как и документ в электронной форме, поэтому выбирайте для себя, какой вариант более удобен», - добавили в ведомстве.

Если ранее получали выписку с печатью и подписью об уточнении данных, сможете повторно обратиться в ЦПАУ и получить новый QR-код. Документ действителен 1 год с момента формирования.

Уточнение военно-учетных данных и получение QR-кода в ЦНАПе в среднем длится до 15 минут.

Ранее сообщалось, что Кабмин урегулировал порядок создания электронного военно-учетного документа с QR-кодом, но вновь не упомянул Резерв+.

Добавим, Пограничная служба сообщала, что военно-учетный документ с QR-кодом теперь можно предъявлять при пересечении границы.

Также стало известно, кто может исправить данные в Резерв+ онлайн без визита в ТЦК.

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