Стало известно, кто может исправить данные в Резерв+ онлайн без визита в ТЦК

Исправить данные онлайн без физического визита в ТЦК можно в двух случаях.

В приложении Резерв+ теперь доступна функция «Исправить данные онлайн». Однако она доступна только для двух случаев:

Для военнослужащих, которые до сих пор на учете — для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отражался в реестре «Оберег».

Если приложение сообщает «Данные не найдено» — для всех военнообязанных, получивших такое уведомление в приложении Резерв+.

«Граждане могут заполнить заявку, которая поступит в реестр «Оберег» для исправления данных. Информацию актуализируют дистанционно — для этого не нужно идти в ТЦК», — объяснила заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 18 июня в приложении Резерв+ появились новые функции – электронный военно-учетный документ с QR-кодом и дистанционное исправление ошибок.

При этом данные о бронировании военнообязанных будут загружены до конца этой недели, 22 июня.

Автор: Наталья Мамченко

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