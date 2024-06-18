Данные о бронировании будут загружены в Резерв+ до 22 июня – Катерина Черногоренко

После внесения данных ТЦК это сделает возможным корректное отображение в Резерв+.

18 июля в приложении Резерв+ появились новые функции – электронный военно-учетный документ с QR-кодом и дистанционное устранение ошибок.

При этом данные о бронировании военнообязанных будут загружены до конца этой недели, 22 июня. Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко.

По ее словам, пока данные не были внесены операторами ТЦК.

«Но после загрузки этих данных это сделает возможным корректное отображение в Резерв+» - отметила она.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. №559 определено, что военно-учетный документ оформляется (создается) и выдается (заменяется) в электронной форме:

средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста

Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны

Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія), в частности с использованием мобильного приложения Портала Дія (Діїе) (однако здесь уточняется «в случае технической реализации»), и, как ранее сообщили нашему изданию в Минцифры, пока такая реализация именно для -ВОД в действии не планируется).

Среди прочего, в э-ВОД отображается уникальный электронный идентификатор в виде двумерного штрихкода, содержащий сведения об указанном документе (QR-код военно-учетного документа). В э-ВОД должны быть (при наличии) сведения о наличии отсрочки от направления для прохождения базовой военной службы для призывников или отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период (бронирование) для военнообязанных и резервистов.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин утвердил новый Порядок бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (т.е. Портала Дія). Соответствующее постановление №650 было принято 5 июня.

«Бронирование будет в Дії — Правительство поддержало постановление. Сейчас, чтобы забронировать сотрудника, нужно подавать заявления в бумажном виде, собирать подписи и неделями ждать результата. Дія это изменит. Процесс будет быстрым, прозрачным и без человеческого фактора, а результат – через час.

На первом этапе забронировать своих сотрудников онлайн смогут критически важные предприятия и компании, работающие на нужды сил обороны.

Если бизнес или государственный орган имеет право на бронирование, руководитель через портал Дія подаст списки работников и удостоверит электронной подписью заявление. Далее Дія автоматически проверит по реестрам, действительно ли человек трудоустроен официально и есть ли о нем данные в «Обереге».

Если все ок, работник забронирован. Весь процесс займет час. Руководитель получит ответ о бронировании работника в кабинете на портале Дія, а у человека обновится об этом информация в Резерв+.

Если она хочет получить бумажное подтверждение, то такая возможность тоже будет. И оба формата одинаково действительны. Если в бронировании отказали, руководитель получит ответ в кабинете на портале Дія. Ориентировочно запустим услугу в начале июля. Цифровизируем один из самых сложных процессов, бета-тест скоро» - ранее сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Вместе с тем, забронировать работника через портал Дія будет невозможно, если о нем отсутствуют данные в Реестре военнообязанных «Оберег».

Также правительство внесло изменения в постановление КМУ от 27 января 2023 г. №76 «Некоторые вопросы реализации положений Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на военное время». Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», речь идет о порядке и критериях бронирования работников критически важных для экономики предприятий.

Автор: Наталья Мамченко

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