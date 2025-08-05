Позиция Верховного Суда о необратимости незаконной мобилизации не означает, что ее нужно применять во всех делах – суд отменил приказ ТЦК о призыве забронированного и обязал воинскую часть исключить его из списков личного состава

Апелляционный административный суд пояснил, что забронированного мужчину, который был призван в результате противоправного приказа ТЦК, можно уволить с военной службы, а позиция Верховного Суда о необратимости незаконной мобилизации не является позицией по образцовому делу, то есть не должна применяться во всех случаях.

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Позиция Верховного Суда о необратимости незаконной мобилизации не распространяется автоматически на все дела, где оспаривается процедура призыва по мобилизации. Это пояснил Пятый апелляционный административный суд, рассмотрев дело 400/11496/24.

В этом деле апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции, который признал противоправным и отменил приказ начальника ТЦК о призыве забронированного мужчины, и обязал воинскую часть исключить его из списков личного состава.

Воинская часть в апелляционной жалобе ссылалась на то, что незаконный призыв необратим, ссылаясь на общеизвестные выводы Верховного Суда в постановлении от 5 февраля 2025 года по делу 160/2592/23.

Однако коллегия судей апелляционного суда не приняла эти ссылки во внимание, поскольку каждое дело имеет свои особенности и индивидуальные обстоятельства, которые устанавливаются на основании доказательств.

Как указал Пятый апелляционный административный суд в своем решении, в деле, которое рассматривал Верховный Суд, основной акцент истца-военнослужащего был на том, что он не проходил ВВК. Но в деле 400/11496/24 предметом судебного разбирательства не было исследование процедуры проведения ВВК или других действий или бездействия районного ТЦК, то есть дела не являются тождественными.

«При этом выводы Верховного Суда о признании процедуры призыва необратимой не являются образцовыми, а касаются конкретного случая военнослужащего, который почти через год обратился в суд с иском о непрохождении ВВК, а поэтому коллегия судей не видит оснований для принятия во внимание таких ссылок», — отметил апелляционный суд.

Обстоятельства дела

Мужчина обратился с иском в ТЦК и воинскую часть, в котором просил признать противоправным и отменить приказ начальника ТЦК в части призыва и направления для прохождения военной службы по мобилизации в воинскую часть и обязать воинскую часть исключить его из списков личного состава.

Указал, что в феврале 2013 года был принят на должность механика ООО. Согласно приказу Минагрополитики, ООО признано критически важным для функционирования экономики.

ООО обратилось в Минагрополитики с предложением о предоставлении отсрочки военнообязанным работникам согласно списку. В указанный список был включен истец. Письмом Минобороны список был согласован, а приказом Минэкономики работники ООО были забронированы по списку, согласованному Минобороны.

В соответствии с результатом бронирования по заявлению ООО, сформированного средствами Портала «Дія», истец был забронирован до 22.07.2025 года.

ООО направило в ТЦК, где истец состоит на воинском учете, уведомление о его бронировании по форме для зачисления на специальный воинский учет. Указанное уведомление было направлено на адрес ТЦК заказным почтовым отправлением, которое было вручено 27.08.2024.

13 ноября 2024 года на адрес ООО поступило распоряжение начальника ТЦК об оповещении военнообязанных работников об их вызове в ТЦК. 19 ноября истец прибыл в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. Далее он был признан годным, призван и направлен для прохождения военной службы с 19.11.2024.

Таким образом, истец на момент издания начальником ТЦК приказа имел действующую отсрочку до 27.05.2025 года и бронирование.

Решение суда первой инстанции

Решением Николаевского окружного административного суда от 28 февраля 2025 года иск удовлетворен.

Суд исходил из того, что истец не может нести ответственность за надлежащее доведение до ответчика информации об отсрочке, поскольку такая процедура зависит от коммуникации между предприятием, где работает истец, а не от действий истца, а потому пришел к выводу, что приказ начальника ТЦК является противоправным и подлежит отмене.

В то же время указал, что хотя Законом «О воинской обязанности и военной службе» не предусмотрено такого основания для увольнения с военной службы, как незаконная мобилизация, однако прохождение военной службы является непосредственным следствием приказа о мобилизации, а следовательно, с целью эффективной защиты нарушенного права истца и полного его восстановления будет обязательство воинской части в лице командира этой в/ч принять решение об увольнении истца от прохождения военной службы и исключении его из списков личного состава.

Воинская часть подала апелляционную жалобу, указав, что приказ начальника ТЦК, как и приказ командира воинской части, являются актами индивидуального действия. Кроме того, действующим законодательством не предусмотрено основание для увольнения военнослужащего и дальнейшего исключения из списков части на основании решения суда (если это не соответствующий приговор), или же из-за незаконного призыва ТЦК.

Что решил апелляционный суд

Суд привел нормы законодательства, в частности, что ТЦК на основании решения о бронировании военнообязанных зачисляет в срок не более 5 рабочих дней со дня его получения такого военнообязанного на специальный воинский учет с внесением сведений о предоставленной отсрочке в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. С момента перевода военнообязанного на специальный воинский учет он считается забронированным и ему предоставляется отсрочка на определенный период.

Таким образом, военнообязанный считается забронированным с момента перевода его на специальный воинский учет на срок действия отсрочки.

В соответствии с Положением № 154, районные ТЦК оформляют для военнообязанных, резервистов отсрочки и проводят проверку оснований их предоставления, ведут специальный учет военнообязанных. Руководитель ТЦК обязан организовывать, среди прочего, проведение проверок состояния бронирования военнообязанных.

Следовательно, органы ТЦК обязаны проверять и владеть информацией о забронированных лицах с целью недопущения противоправных действий в отношении лица.

Суд первой инстанции правомерно указал, что на момент вынесения оспариваемого приказа начальника ТЦК истец имел отсрочку до 22.07.2025 года включительно, а следовательно, не подлежал призыву. Однако ТЦК не были приняты надлежащие меры по выяснению таких обстоятельств.

При этом, с учетом вышеизложенного и того, что ООО направило письмо в ТЦК с уведомлением о бронировании согласно списку, среди которых есть истец, которое было вручено ответчику 27.08.2024 года, ТЦК должен был проверить наличие или отсутствие у истца права на отсрочку.

Следовательно, информация о наличии у истца отсрочки была доведена до ТЦК предусмотренным законом способом (путем направления уведомления о бронировании истца) и дополнительно такая информация имелась в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, к которому работники районных ТЦК имеют полный доступ, однако ТЦК такую информацию не проверил.

Более того, поскольку истец был дополнительно забронирован через Портал «Дія», то в соответствии с Порядком № 76 (в редакции постановления Кабмина, которая действовала по состоянию на момент бронирования истца), истец автоматически был переведен системой на специальный воинский учет на срок действия отсрочки.

Учитывая вышеизложенное, коллегия судей апелляционного суда соглашается с выводом суда первой инстанции, что ТЦК должен был проверить наличие или отсутствие у истца права на отсрочку, а истец в любом случае не может нести ответственность за надлежащее доведение до ТЦК информации, поскольку такая процедура зависит от коммуникации между предприятием, где работает истец, а не от действий истца.

О возможности обжалования приказов ТЦК и командиров воинских частей как актов индивидуального действия

В то же время апеллянт в апелляционной жалобе не указывает на процедуру уведомления или проверки наличия бронирования у военнообязанного, зато отмечает, что оспариваемый истцом акт индивидуального действия исчерпывает действие фактом выполнения, то есть призывом истца для дальнейшего прохождения военной службы во время мобилизации, а поэтому отмена соответствующего приказа в части не является самостоятельным основанием для изменения статуса истца.

Коллегия судей по этому поводу отмечает, что, несмотря на тот факт, что после издания оспариваемого приказа такой приказ исчерпал свое действие реализацией, истец не лишен права в судебном порядке обжаловать индивидуальный акт субъекта властных полномочий, который непосредственно касается его прав и законных интересов.

Право на обжалование индивидуального акта субъекта властных полномочий предоставлено лицу, в отношении которого этот акт издан или прав, свобод и интересов которого он непосредственно касается. Это соответствует тому, что защите административным судом подлежит фактически нарушенное право лица в публично-правовых отношениях с субъектом властных полномочий при осуществлении им определенных действующим законодательством властных управленческих функций, а не восстановление законности и правопорядка в публичных правоотношениях.

Подобный правовой вывод высказан Большой Палатой Верховного Суда, в частности, в постановлениях от 6 октября 2021 года по делу № 9901/26/21, от 3 ноября 2021 года по делу № 9901/226/21, от 2 февраля 2022 года по делу № 9901/256/21, от 16 марта 2023 года по делу № 9901/494/21, от 6 апреля 2023 года по делу № 990/152/22, от 14 сентября 2023 года по делу № 990/73/23.

Возможность обжалования актов индивидуального действия не вредит самой сути права на доступ к суду, поскольку эти акты могут быть обжалованы в суде их адресатами, то есть субъектами, для которых соответствующие акты создают права и/или обязанности. То есть индивидуально-правовые акты могут быть предметом обжалования в административном деле.

Следовательно, в случае издания субъектом властных полномочий, в данном случае начальником ТЦК, приказа о призыве истца на военную службу по мобилизации, истец, учитывая очевидную противоправность издания такого приказа (наличие у него отсрочки от прохождения военной службы), имеет законное право обратиться в суд с иском о признании противоправным и отмене приказа в части, которая непосредственно касается истца, что им (истцом) фактически и было сделано по данному делу, а поэтому применение правовых норм по обжалованию индивидуально-правовых актов является ошибочным, а поэтому доводы апеллянта в этой части являются безосновательными.

Коллегия судей с учетом вышеизложенного приходит к выводу, что такой способ судебной защиты, как признание противоправным и отмена оспариваемого приказа, является эффективным и надлежащим, не приводит к нарушению публичных правоотношений по прохождению гражданами военной службы по мобилизации, а наоборот позволяет предупредить в будущем нарушение прав и законных интересов истца со стороны районного ТЦК и СП, а поэтому приказ начальника ТЦК в части призыва истца является противоправным и подлежит отмене, что верно указано судом первой инстанции.

Относительно требований исключить из списков личного состава и ссылки на позицию Верховного Суда о необратимости незаконной мобилизации

Что касается требования истца в части обязательства воинской части исключить его из списков личного состава воинской части, то коллегия судей отмечает, что нарушение прав истца произошло в результате издания противоправного приказа начальника ТЦК.

Незаконная мобилизация может нарушать права граждан, в частности право на свободу и право на выбор формы службы. Защита этих прав может включать обращение в суд, а также право на увольнение с военной службы, если незаконная мобилизация является следствием нарушения закона.

Так, суд первой инстанции правомерно обратил внимание, что хотя Законом «О воинской обязанности и военной службе» не предусмотрено такого основания для увольнения с военной службы, как незаконная мобилизация, однако прохождение военной службы является непосредственным следствием приказа о мобилизации, а следовательно, с целью эффективной защиты нарушенного права истца и полного его восстановления будет обязательство воинской части в лице командира этой в/ч принять решение об увольнении истца от прохождения военной службы и исключения его из списков личного состава.

Коллегия судей соглашается с судом первой инстанции, что принятие Минэкономики приказа о бронировании военнообязанных за ООО, которым, среди прочего, забронирован истец, обусловлено необходимостью обеспечения выполнения установленных мобилизационных задач (заказов) в особый период. То есть соответствующий приказ о бронировании истца принят с целью обеспечения стабильной работы ООО, которое отнесено к категории критически важных предприятий, способом сохранения в штате общества квалифицированной рабочей силы, а потому доводы апеллянта в части того, что избранный истцом способ судебной защиты является неэффективным и ненадлежащим, являются безосновательными.

При этом истец правомерно указал, что действующее законодательство не содержит положений, которые бы позволяли субъекту властных полномочий действовать по своему усмотрению, издавать акты индивидуального действия, которые являются очевидно противоправными, не позволяет мобилизовывать работника, который имеет отсрочку от прохождения военной службы, и направлять его в воинскую часть.

Что касается доводов апеллянта, что процедура призыва военнообязанного на военную службу по мобилизации является необратимой, то есть такой, что уже состоялась, а признание процедуры призыва противоправной не повлечет за собой восстановление прежнего положения лица, которое было призвано на военную службу, со ссылкой на выводы Верховного Суда, высказанные в постановлении от 5.02.2025 по делу № 160/2592/23, то коллегия судей не принимает ее во внимание, поскольку каждое дело имеет свои особенности, свои индивидуальные обстоятельства, которые устанавливаются на основании доказательств.

В деле, на которое ссылался апеллянт, основной акцент истца-военнослужащего был на том, что он не проходил ВВК, в вышеупомянутом деле истец оспаривал не акт индивидуального действия (приказ начальника районного ТЦК и СП о мобилизации истца), а действия ТЦК по нарушениям, допущенным во время процедуры проведения ВВК. Истец оспаривал именно акт индивидуального действия в части, которая непосредственно его касается, предметом судебного разбирательства по данному делу не было исследование процедуры проведения ВВК и/или других действий (бездействия) районного ТЦК и СП, то есть дела не являются тождественными.

При этом выводы Верховного Суда о признании процедуры призыва необратимой не являются образцовыми, а касаются конкретного случая военнослужащего, который почти через год обратился в суд с иском о непрохождении ВВК, а потому коллегия судей не видит оснований для принятия во внимание таких ссылок апеллянта.

Следовательно, суд первой инстанции пришел к обоснованному и законному выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме, а избранные истцом способы судебной защиты являются эффективными, надлежащими и направленными на полное и окончательное восстановление нарушенных со стороны субъекта властных полномочий прав и законных интересов.

Автор: Наталя Мамченко

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