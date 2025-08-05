Практика судов
  1. В мире

Япония разработает международные правила по борьбе с космическим мусором

20:39, 5 августа 2025
Япония инициирует разработку международных правил очистки орбиты от миллионов обломков ракет и спутников.
Япония разработает международные правила по борьбе с космическим мусором
Фото: unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Япония планирует инициировать международные правила для удаления с орбиты искусственных объектов, которые представляют угрозу для спутников и Международной космической станции. Об этом сообщает Kyodo.

Правительство работает над юридическими и процедурными аспектами

До конца марта японское правительство в сотрудничестве с экспертами намерено определить юридические и процедурные аспекты, связанные с очисткой орбиты от обломков ракет, спутников и другого мусора.

Среди ключевых вызовов — определение порядка получения разрешения на работу с обломками, которые могут принадлежать компаниям, государствам или другим организациям.

Япония планирует лидировать в глобальных обсуждениях

Япония надеется использовать наработки экспертной группы для того, чтобы возглавить глобальные дискуссии, направленные на согласование общих правил обращения с космическим мусором. Эти обсуждения приурочены к заседанию Комитета ООН по мирному использованию космоса, которое запланировано на 2026 год.

Угроза на орбите: десятки тысяч обломков двигаются с бешеной скоростью

По данным Европейского космического агентства, в настоящее время на орбите находится почти 3 тысячи неактивных спутников и около 2 тысяч частей ракет. При этом обломки движутся со скоростью 7–8 км/с — даже самые мелкие из них могут нанести серьёзный ущерб.

Технологии очистки орбиты уже разрабатываются

Разработка технологий для сбора космического мусора уже продолжается. Частные компании и государства продолжают запуск новых спутников, поэтому объёмы мусора лишь увеличиваются.

Японская компания Astroscale Japan Inc. в прошлом году успешно запустила инспекционный спутник, который приблизился к космическому мусору и сделал его снимки. На следующем этапе, запланированном на 2027 финансовый год, компания планирует вывести мусор с орбиты.

На орбите - более 100 миллионов обломков

Согласно данным американских мониторинговых служб, в настоящее время на орбите находится более 30 тысяч объектов диаметром более 10 см. Если учитывать обломки более 1 мм — их количество может превышать 100 миллионов.

Японское аэрокосмическое агентство JAXA уже сейчас изменяет траектории своих спутников в случаях, когда существует угроза столкновения с обломками.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Япония космос

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Председателя Государственной судебной администрации будут выбирать с помощью международных экспертов

Конкурсный отбор главы ГСА запланирован на конец 2025 года.

Аудит полномочий Государственной судебной администрации запланирован на 2026 год – Высший совет правосудия

Для Высшего совета правосудия, ВККС и Совета судей Украины функциональный аудит запланирован на 2027 год.

В правоохранительном комитете обсудили изменения в УПК по защите бизнеса и регулированию неотложных обысков

Дискуссионным стал вопрос о сроках возврата имущества, изъятого во время неотложного обыска, если этот обыск не был легализован судом.

Владимир Зеленский заявил, что программа контрактов на военную службу 18–24 будет расширена, включая увеличение возраста и условий заключения

Программа контрактов 18–24 должна быть расширена – обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта – Владимир Зеленский.

Кабмин установил дополнительное вознаграждение военнослужащим, командированным в Фонд развития инноваций

Фонд развития инноваций находится в ведении Минцифры.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео