Япония разработает международные правила по борьбе с космическим мусором

Япония планирует инициировать международные правила для удаления с орбиты искусственных объектов, которые представляют угрозу для спутников и Международной космической станции. Об этом сообщает Kyodo.
До конца марта японское правительство в сотрудничестве с экспертами намерено определить юридические и процедурные аспекты, связанные с очисткой орбиты от обломков ракет, спутников и другого мусора.
Среди ключевых вызовов — определение порядка получения разрешения на работу с обломками, которые могут принадлежать компаниям, государствам или другим организациям.
Япония надеется использовать наработки экспертной группы для того, чтобы возглавить глобальные дискуссии, направленные на согласование общих правил обращения с космическим мусором. Эти обсуждения приурочены к заседанию Комитета ООН по мирному использованию космоса, которое запланировано на 2026 год.
По данным Европейского космического агентства, в настоящее время на орбите находится почти 3 тысячи неактивных спутников и около 2 тысяч частей ракет. При этом обломки движутся со скоростью 7–8 км/с — даже самые мелкие из них могут нанести серьёзный ущерб.
Разработка технологий для сбора космического мусора уже продолжается. Частные компании и государства продолжают запуск новых спутников, поэтому объёмы мусора лишь увеличиваются.
Японская компания Astroscale Japan Inc. в прошлом году успешно запустила инспекционный спутник, который приблизился к космическому мусору и сделал его снимки. На следующем этапе, запланированном на 2027 финансовый год, компания планирует вывести мусор с орбиты.
Согласно данным американских мониторинговых служб, в настоящее время на орбите находится более 30 тысяч объектов диаметром более 10 см. Если учитывать обломки более 1 мм — их количество может превышать 100 миллионов.
Японское аэрокосмическое агентство JAXA уже сейчас изменяет траектории своих спутников в случаях, когда существует угроза столкновения с обломками.
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