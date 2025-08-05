Япония разработает международные правила по борьбе с космическим мусором

Япония инициирует разработку международных правил очистки орбиты от миллионов обломков ракет и спутников.

Фото: unsplash

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Япония планирует инициировать международные правила для удаления с орбиты искусственных объектов, которые представляют угрозу для спутников и Международной космической станции. Об этом сообщает Kyodo.

Правительство работает над юридическими и процедурными аспектами

До конца марта японское правительство в сотрудничестве с экспертами намерено определить юридические и процедурные аспекты, связанные с очисткой орбиты от обломков ракет, спутников и другого мусора.

Среди ключевых вызовов — определение порядка получения разрешения на работу с обломками, которые могут принадлежать компаниям, государствам или другим организациям.

Япония планирует лидировать в глобальных обсуждениях

Япония надеется использовать наработки экспертной группы для того, чтобы возглавить глобальные дискуссии, направленные на согласование общих правил обращения с космическим мусором. Эти обсуждения приурочены к заседанию Комитета ООН по мирному использованию космоса, которое запланировано на 2026 год.

Угроза на орбите: десятки тысяч обломков двигаются с бешеной скоростью

По данным Европейского космического агентства, в настоящее время на орбите находится почти 3 тысячи неактивных спутников и около 2 тысяч частей ракет. При этом обломки движутся со скоростью 7–8 км/с — даже самые мелкие из них могут нанести серьёзный ущерб.

Технологии очистки орбиты уже разрабатываются

Разработка технологий для сбора космического мусора уже продолжается. Частные компании и государства продолжают запуск новых спутников, поэтому объёмы мусора лишь увеличиваются.

Японская компания Astroscale Japan Inc. в прошлом году успешно запустила инспекционный спутник, который приблизился к космическому мусору и сделал его снимки. На следующем этапе, запланированном на 2027 финансовый год, компания планирует вывести мусор с орбиты.

На орбите - более 100 миллионов обломков

Согласно данным американских мониторинговых служб, в настоящее время на орбите находится более 30 тысяч объектов диаметром более 10 см. Если учитывать обломки более 1 мм — их количество может превышать 100 миллионов.

Японское аэрокосмическое агентство JAXA уже сейчас изменяет траектории своих спутников в случаях, когда существует угроза столкновения с обломками.