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Японія розробить міжнародні правила боротьби з космічним сміттям

20:39, 5 серпня 2025
Японія ініціює розробку міжнародних правил очищення орбіти від мільйонів уламків ракет і супутників.
Японія розробить міжнародні правила боротьби з космічним сміттям
Фото: unsplash
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Японія планує започаткувати міжнародні правила для видалення з орбіти штучних об'єктів, які становлять загрозу для супутників та Міжнародної космічної станції. Про це повідомляє Kyodo.

Уряд працює над юридичними й процедурними аспектами

До кінця березня японський уряд у співпраці з експертами має намір окреслити юридичні та процедурні аспекти, пов’язані з очищенням орбіти від уламків ракет, супутників та іншого сміття.

Серед ключових викликів — визначення порядку отримання дозволу на роботу з уламками, що можуть належати компаніям, державам або іншим організаціям.

Японія планує лідирувати у глобальних обговореннях

Японія сподівається використати напрацювання експертної групи для лідирування у глобальних дискусіях, що мають узгодити спільні правила поводження з космічним сміттям. Це обговорення приурочать до засідання Комітету ООН з мирного використання космосу, яке заплановане на 2026 рік.

Загроза на орбіті: десятки тисяч уламків рухаються з шаленою швидкістю

За даними Європейського космічного агентства, зараз на орбіті перебуває майже 3 тисячі неактивних супутників та близько 2 тисяч частин ракет. При цьому уламки рухаються на швидкості 7–8 км/с — навіть найменші з них можуть завдати серйозної шкоди.

Технології очищення орбіти вже розробляються

Розробка технологій для збору космічного сміття вже триває. Приватні компанії та країни продовжують запускати нові супутники, тож обсяги сміття лише зростають.

Японська компанія Astroscale Japan Inc. минулого року успішно запустила інспекційний супутник, який наблизився до космічного сміття та зробив його знімки. У наступному етапі, запланованому на 2027 фінансовий рік, компанія планує вивести сміття з орбіти.

На орбіті — понад 100 мільйонів уламків

Згідно з даними американських моніторингових служб, наразі на орбіті перебуває понад 30 тисяч об’єктів більших за 10 см. Якщо ж рахувати уламки понад 1 мм — їхня кількість може перевищувати 100 мільйонів.

Японське аерокосмічне агентство JAXA вже сьогодні змінює траєкторії своїх супутників у випадках, коли ті можуть зіткнутися з уламками.

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Японія космос

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