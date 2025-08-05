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У російських ударних дронах виявили індійські компоненти — Андрій Єрмак

13:27, 5 серпня 2025
Андрій Єрмак підкреслив, що необхідно позбавити росіян можливостей отримувати компоненти з інших країн і зупинити вбивства українців.
У російських ударних дронах виявили індійські компоненти — Андрій Єрмак
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У російських ударних дронах, зокрема у «Шахедах» і «Герані» виявили компоненти компаній з Індії. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«На жаль, в російських ударних дронах виявляємо індійські компоненти. Це дрони, які використовуються на фронті та проти цивільних, зокрема – «Шахед/Герань», - заявив Єрмак.

Також він підкреслив, що необхідно позбавити росіян можливостей отримувати компоненти з інших країн і зупинити вбивства українців.

Керівник ОП додав, що купівля російських енергоресурсів є фінансуванням війни, яке не сприяє миру.

Раніше президент США Дональд Трамп запровадив  25% тариф для Індії через високі мита та торгівлю з Росією.

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росія Україна війна

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