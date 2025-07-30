Практика судів
  1. У світі

Трамп анонсував 25% тариф для Індії через «високі мита» та торгівлю з Росією

15:36, 30 липня 2025
Нові обмеження почнуть діяти з 1 серпня.
Трамп анонсував 25% тариф для Індії через «високі мита» та торгівлю з Росією
Джерело фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив про введення нового тарифу у розмірі 25% на індійські товари, починаючи з 1 серпня. Про це він написав у заяві, оприлюдненій у соцмережах.

За словами Трампа, попри дружні відносини між США та Індією, за останні роки обсяг двосторонньої торгівлі залишався невеликим через «надто високі тарифи» з боку Індії — одні з найвищих у світі. Крім того, він звинуватив Нью-Делі в застосуванні «найсуворіших та найогидніших немонетарних торговельних бар’єрів».

Трамп також розкритикував Індію за значні закупівлі енергоносіїв і військового обладнання в Росії. Він наголосив, що Індія та Китай є найбільшими покупцями російської енергії, попри заклики світової спільноти припинити підтримку Москви на тлі війни проти України.

«Усе це недобре», — написав Трамп і оголосив, що Індія сплачуватиме 25% тарифу, а також «штраф за вищезазначене», починаючи з 1 серпня.

«Дякую за увагу до цього питання. MAGA!» — завершив заяву Трамп.

Перед цим президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про встановлення нового дедлайну для Росії, вимагаючи припинення війни в Україні протягом 10 днів. У разі невиконання цієї вимоги США готові запровадити імпортні мита, хоча сам Трамп висловив сумніви щодо їхньої ефективності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

 

 

 

США Дональд Трамп Індія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроект Зеленського про НАБУ і САП рекомендовано до прийняття відразу в цілому – рішення комітету

Правоохоронний комітет Ради рекомендував прийняти відразу в цілому законопроект 13533 Зеленського про НАБУ і САП.

Жінок з медичною і фармацевтичною освітою будуть брати на військовий облік без їх особистої присутності

Кабмін вніс зміни до порядку військового обліку та положення про ТЦК – передбачено автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності.

Чоловікам 18-24 років, які підпишуть контракт на військову службу, потім дадуть рік відстрочки від мобілізації

Наразі після звільнення з військової служби громадяни, які служили за «Контрактом 18-24» можуть бути призвані за мобілізацією наступного ж дня після взяття їх на військовий облік військовозобов’язаного або резервіста – Кабмін запропонував дати їм 12 місяців відстрочки.

Правоохоронний комітет Ради розгляне законопроект Зеленського про НАБУ і САП за участі представників НАБУ і САП

Комітет з правоохоронної діяльності 30 липня розгляне законопроект Володимира Зеленського про НАБУ і САП та альтернативні до нього – до цього Президент заявив, що провів обговорення свого законопроекту також і з представниками Верховної Ради і «результат має бути забезпечено».

Після відставки Олени Думи Кабмін має 14 днів на формування конкурсної комісії з міжнародниками для відбору нового голови АРМА — закон

Після відставки Олени Думи конкурс на голову АРМА має пройти з міжнародними експертами, які матимуть вирішальний голос – набув сили закон.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Павлічек
    Вікторія Павлічек
    суддя Сумського окружного адміністративного суду