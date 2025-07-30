Трамп анонсував 25% тариф для Індії через «високі мита» та торгівлю з Росією

Нові обмеження почнуть діяти з 1 серпня.

Джерело фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявив про введення нового тарифу у розмірі 25% на індійські товари, починаючи з 1 серпня. Про це він написав у заяві, оприлюдненій у соцмережах.

За словами Трампа, попри дружні відносини між США та Індією, за останні роки обсяг двосторонньої торгівлі залишався невеликим через «надто високі тарифи» з боку Індії — одні з найвищих у світі. Крім того, він звинуватив Нью-Делі в застосуванні «найсуворіших та найогидніших немонетарних торговельних бар’єрів».

Трамп також розкритикував Індію за значні закупівлі енергоносіїв і військового обладнання в Росії. Він наголосив, що Індія та Китай є найбільшими покупцями російської енергії, попри заклики світової спільноти припинити підтримку Москви на тлі війни проти України.

«Усе це недобре», — написав Трамп і оголосив, що Індія сплачуватиме 25% тарифу, а також «штраф за вищезазначене», починаючи з 1 серпня.

«Дякую за увагу до цього питання. MAGA!» — завершив заяву Трамп.

Перед цим президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про встановлення нового дедлайну для Росії, вимагаючи припинення війни в Україні протягом 10 днів. У разі невиконання цієї вимоги США готові запровадити імпортні мита, хоча сам Трамп висловив сумніви щодо їхньої ефективності.

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