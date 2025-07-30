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Трамп анонсировал 25% тариф для Индии из-за «высоких пошлин» и торговли с Россией

15:36, 30 июля 2025
Новые ограничения начнут действовать с 1 августа.
Трамп анонсировал 25% тариф для Индии из-за «высоких пошлин» и торговли с Россией
Источник фото: Getty Images
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Президент США Дональд Трамп заявил о введении нового тарифа в размере 25% на индийские товары, начиная с 1 августа. Об этом он написал в заявлении, опубликованном в соцсетях.

По словам Трампа, несмотря на дружественные отношения между США и Индией, за последние годы объем двусторонней торговли оставался незначительным из-за «слишком высоких пошлин» со стороны Индии — одних из самых высоких в мире. Кроме того, он обвинил Нью-Дели в применении «самых жестких и отвратительных немонетарных торговых барьеров».

Трамп также раскритиковал Индию за значительные закупки энергоносителей и военного оборудования у России. Он подчеркнул, что Индия и Китай являются крупнейшими покупателями российской энергии, несмотря на призывы международного сообщества прекратить поддержку Москвы на фоне войны против Украины.

«Все это недопустимо», — написал Трамп и объявил, что Индия будет платить 25% тариф, а также «штраф за вышеуказанное», начиная с 1 августа.

«Спасибо за внимание к этому вопросу. MAGA!» — завершил заявление Трамп.

До этого президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о новом дедлайне для России, потребовав прекратить войну в Украине в течение 10 дней. В случае невыполнения этого требования США готовы ввести импортные пошлины, хотя сам Трамп выразил сомнения в их эффективности.

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США Дональд Трамп Индия

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