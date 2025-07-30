Евросоюз меняет правила пересечения границы с октября: что ждет туристов

Речь идет о системе EES, которая должна заменить традиционную штамповку паспортов.

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Начиная с 12 октября, Евросоюз вводит новую систему контроля на границах (EES), которая заменит привычную штамповку паспортов на сканирование биометрических данных — в частности, отпечатков пальцев или лица. Об этом сообщила Европейская комиссия.

Новая система будет охватывать всех граждан стран, въезжающих в 29 государств ЕС и Шенгенской зоны с целью краткосрочных путешествий. Во время первого визита нужно будет предоставить либо отпечатки пальцев, либо фото лица.

В будущем повторные пересечения границы будут фиксироваться автоматически, без необходимости ставить штамп в паспорт. Система EES также поможет быстро определить, не нарушил ли путешественник разрешенную продолжительность пребывания.

Все пограничные пункты, включая аэропорты, будут оснащаться новыми системами, а путешественников будут информировать об изменениях через кампании по повышению осведомленности.

Еврокомиссия отметила, что внедрение будет продолжаться постепенно в течение шести месяцев. Уже в терминале Eurostar в Лондоне установлены сканеры, а в порту Дувра строят новые киоски для проверки биометрии пассажиров автомобилей, автобусов и грузовиков.

Программа EES является частью более широкой инициативы ЕС "умная граница".

Цель новой системы — упростить и ускорить процедуру пересечения границы для часто путешествующих, обеспечить точный учет пересечений, а также усилить борьбу с нелегальной миграцией. Она заработает в 29 странах, включая всех членов Шенгенской зоны.

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