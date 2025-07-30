Законопроект Зеленского о НАБУ и САП рекомендован к принятию сразу в целом – решение комитета

Правоохранительный комитет Рады рекомендовал принять сразу в целом законопроект 13533 Зеленского о НАБУ и САП.

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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 30 июля рекомендовал парламенту принять сразу в целом как закон законопроект 13533 относительно восстановления полномочий НАБУ и САП, внесенный Владимиром Зеленским. Альтернативные ему законопроекты рекомендовал отклонить.

Законопроект на заседании представляла заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая. На заседании также присутствовал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и директор НАБУ Семен Кривонос.

Член Комитета Максим Павлюк задал несколько вопросов Ирине Мудрой.

В частности, он отметил, что в некоторых статьях законопроекта, по сравнению с редакцией УПК до внесения изменений законопроектом 12414, отсутствует упоминание о возможности осуществления определенных действий и. о. Генпрокурора или и. о. главы САП. На это Ирина Мудрая отметила, что это «технические ошибки, которые можно исправить на этапе технико-юридической доработки».

Также он отметил, что сотрудникам НАБУ и сейчас запрещен выезд за границу, кроме служебных командировок, поэтому возникает вопрос о целесообразности разработки отдельного акта. На это Ирина Мудрая отметила, что будет разработан отдельный правительственный проект акта.

Офис Генпрокурора и САП на заседании заявили о поддержке законопроекта Президента.

«Судебно-юридическая газета» ранее анализировала, как будут выглядеть соответствующие нормы УПК и закона о прокуратуре в случае принятия законопроекта 13533, что в них останется от внесенных законопроектом 12414 новелл, а что – будет возвращено к предыдущему состоянию.

В частности, законопроект оставляет изменения относительно упрощенного порядка назначения в прокуратуру и изменения по увольнению прокуроров – в том числе с руководящих должностей.

Законопроект Президента поручает Кабмину и НАБУ внести изменения относительно запрета выезда сотрудников НАБУ за границу, кроме случаев служебных командировок. Однако, согласно решению СНБО, в 2023 году должностным лицам уже запретили выезд за границу – кроме служебных командировок и лечения. Соответствующий запрет отображен в Правилах пересечения границы.

Также законопроект предусматривает полиграф для сотрудников НАБУ, имеющих доступ к государственной тайне. Впрочем, как отметили в НАБУ, они и так проходят полиграф.

Так, переходные положения предусматривают, что подразделение внутреннего контроля НАБУ, САП, БЭБ, Офис Генпрокурора, ГБР, Нацполиция по методологии, согласованной с СБУ, не реже одного раза в 2 года проводит полиграфологические исследования сотрудников НАБУ, САП, БЭБ, Офиса Генпрокурора, ГБР, Нацполиции, имеющих допуск к государственной тайне, на предмет совершения действий в пользу РФ.

В течение 6 месяцев со дня вступления в силу этого закона СБУ проводит проверку сотрудников НАБУ, САП, БЭБ, Генпрокуратуры, ГБР, Нацполиции, имеющих допуск к государственной тайне, на предмет совершения действий в пользу РФ.

Напомним, Владимир Зеленский 29 июля заявил, что, помимо международных партнеров, провел обсуждение своего законопроекта также и с представителями Верховной Рады и чиновниками, и «результат должен быть обеспечен».

В свою очередь, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что «не может быть в Украине бесконтрольных органов, потому что нужно быть независимым, но не независимым от закона, от видения и от, скажем так, от украинской победы».

Напомним, ранее во фракции «Слуга народа» заявили, что планируют принять президентский законопроект без рассмотрения поправок во втором чтении – то есть, сразу в целом.

Однако, как проанализировало наше издание, законопроект потребует технико-юридической доработки. Например, в законопроекте вместо термина «военное положение» употреблен «воинское положение»: «Кабмину и НАБУ поручено в течение одного месяца внести изменения в нормативно-правовые акты относительно запрета, на время действия войскового положения, выезда сотрудников НАБУ за границу, кроме случаев служебных командировок».

Автор: Наталя Мамченко

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