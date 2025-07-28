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Изменениями в закон о прокуратуре уточнены основания увольнения с должности прокурора и увольнения с административной должности в прокуратуре

08:15, 28 июля 2025
В случае ликвидации органа прокуратуры, реорганизации, изменения структуры или штатной численности прокуроров органа прокуратуры полномочия прокурора на административной должности прекращаются.
Изменениями в закон о прокуратуре уточнены основания увольнения с должности прокурора и увольнения с административной должности в прокуратуре
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский 24 июля зарегистрировал анонсированный им законопроект 13533 относительно роли САП и НАБУ. Им отменяется значительный массив изменений, которые были введены принятым 22 июля законопроектом 12414 (законом 4555-ІХ) относительно НАБУ и САП. Впрочем – не все.

Так, останется в силе новая редакция статьи 60 закона о прокуратуре (в редакции законопроекта 12414). Она предусматривает, что прокурор увольняется с должности лицом, уполномоченным этим законом принимать решение об освобождении прокурора, по представлению КДКП в случаях ликвидации, реорганизации, изменения структуры или штатной численности прокуроров органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, если:

  1. прокурор не дал согласие на назначение на вакантную или временно вакантную должность или перевод на такие должности в другой орган прокуратуры в течение 30 дней с даты уведомления его о наличии вакантных должностей;
  2. прокурор неуспешно прошел конкурс на перевод в орган прокуратуры более высокого уровня в случае подачи им соответствующего заявления в течение 30 дней.

При рассмотрении вопроса об освобождении прокурора по этим основаниям КДКП обеспечивает соблюдение гарантий лица относительно участия в заседании и привлечения представителя, предоставления объяснений, выражения возражений, ходатайств и отводов, получения копии соответствующего решения. Повторная неявка прокурора на заседание, независимо от причины, не препятствует рассмотрению вопроса в его отсутствие.

Напомним, до изменений эта статья 60 предусматривала, что прокурор освобождается от должности лицом, уполномоченным этим Законом принимать решение об освобождении прокурора, по представлению КДКП, в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры, если:

  1. прокурор не подал заявление о переводе в другой орган прокуратуры в течение 15 дней;
  2. в органах прокуратуры отсутствуют вакантные должности, на которые может быть осуществлен перевод;
  3. прокурор неуспешно прошел конкурс на перевод в орган прокуратуры более высокого уровня.

Также остаются внесенные законопроектом 12414 изменения в статью 41 закона о прокуратуре.

А именно, дополнение ч. 2 ст. 41 новым пунктом 3, что полномочия прокурора на административной должности прекращаются в случае ликвидации органа прокуратуры, реорганизации, изменения структуры или штатной численности прокуроров органа прокуратуры в отношении этой должности.

Также остается дополнение статьи 51 основанием для увольнения прокурора (новый пункт 9-1). В соответствии с ними прокурор освобождается от должности в случае несогласия на назначение на вакантную или временно вакантную должность или на перевод на такие должности в другой орган прокуратуры в случаях ликвидации, реорганизации, изменения структуры или штатной численности прокуроров органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность. На увольнение прокуроров с должности по основанию, предусмотренному пунктом 9-1, не распространяются положения законодательства относительно предложения другой работы и перевода на другую работу при увольнении в связи с изменениями в организации производства и труда, относительно сроков предупреждения об увольнении, относительно преимущественного права на оставление на работе, относительно преимущественного права на заключение трудового договора в случае повторного приема на работу, относительно сохранения места работы на период ежегодного отпуска и на период командировки.

И, соответственно, не возвращается такое основание для увольнения прокурора, как ликвидация или реорганизация органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры (п. 9).

Напомним, «Судебно-юридическая газета» проанализировала, как будут выглядеть соответствующие нормы УПК и закона о прокуратуре в случае принятия законопроекта 13533, что в них останется от внесенных законопроектом 12414 новелл, а что – будет возвращено к предыдущему состоянию.

Автор: Наталя Мамченко

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Изменениями в закон о прокуратуре уточнены основания увольнения с должности прокурора и увольнения с административной должности в прокуратуре

В случае ликвидации органа прокуратуры, реорганизации, изменения структуры или штатной численности прокуроров органа прокуратуры полномочия прокурора на административной должности прекращаются.

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