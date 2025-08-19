Ровенский апелляционный суд разрешил сыну стать опекуном матери несмотря на его призывной возраст

Ровенский апелляционный суд назначил заявителя опекуном матери, которая признана в установленном законом порядке недееспособной.

Ровенский апелляционный суд отменил решение местного суда, которым было отказано в назначении опекуна недееспособному лицу, и принял новое решение, назначив сына опекуном своей матери, несмотря на его призывной возраст, учитывая нормы Гражданского кодекса Украины и представление органа опеки.

Суть дела

Заявитель обжаловал решение местного суда, который отказал в его назначении опекуном недееспособной матери, и просил принять новое решение в свою пользу. Коллегия судей апелляционного суда признала требования обоснованными, опираясь на материалы дела и законодательные нормы.

Мать заявителя имеет инвалидность первой группы по общему заболеванию и была признана недееспособной. Орган опеки и попечительства рекомендовал назначить именно заявителя опекуном, учитывая его близкие родственные связи и способность обеспечивать уход. Местный суд отказал в назначении, ссылаясь на отсутствие доказательств, что заявитель, как мужчина призывного возраста, является единственной возможной кандидатурой из-за недостатка информации о других родственниках первой линии родства. Апелляционный суд признал этот вывод ошибочным.

Правовая основа решения

Согласно статье 55 Гражданского кодекса Украины (ГК), опека устанавливается для защиты личных и имущественных прав недееспособных лиц, которые не могут самостоятельно осуществлять свои права по состоянию здоровья. Статья 60 ГК предусматривает, что опекун назначается по месту жительства подопечного или опекуна, а статья 63 ГК указывает, что предпочтение отдается родственникам с близкими личными отношениями, способным выполнять обязанности опекуна.

Верховный Суд в постановлении от 7 апреля 2022 года по делу № 712/10043/20 подчеркнул, что при назначении опекуна ключевыми являются дружеские отношения между опекуном и подопечным, а также проверка органом опеки способности лица выполнять эти обязанности. Представление органа опеки должно быть обоснованным и соответствовать интересам недееспособного лица.

Кроме того, статья 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» гарантирует отсрочку от призыва для опекунов недееспособных лиц, что устраняет препятствия для назначения заявителя.

Обстоятельства дела

Мать заявителя признана недееспособной в связи с инвалидностью первой группы. Оба брата заявителя находятся на военной службе, что делает невозможным их назначение опекунами. Отец, которому исполнилось 70 лет, в силу преклонного возраста не может выполнять эти функции. Заявитель проживает вместе с матерью, имеет стабильный доход, уже осуществляет за ней уход и получил отсрочку от мобилизации.

Орган опеки и попечительства в своем представлении подтвердил, что заявитель является ближайшим родственником, проживает с матерью и способен обеспечивать ее содержание и уход. Эти обстоятельства, а также отсутствие других кандидатур, сделали его назначение оптимальным для интересов недееспособного лица.

Окончательное решение суда

Ровенский апелляционный суд пришел к выводу, что назначение заявителя опекуном является целесообразным и соответствует интересам его матери, учитывая их близкие отношения и способность заявителя обеспечивать надлежащий уход. Суд отменил решение местного суда от 24 июня 2025 года по делу № 570/6201/23 (производство № 22-ц/4815/471/25) и вынес новое, назначив заявителя опекуном.

