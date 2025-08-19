Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Рівненський апеляційний суд дозволив сину стати опікуном матері попри його призовний вік

19:36, 19 серпня 2025
Рівненський апеляційний суд призначив заявника опікуном матері, яка визнана у встановленому законом порядку недієздатною.
Рівненський апеляційний суд дозволив сину стати опікуном матері попри його призовний вік
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рівненський апеляційний суд скасував рішення місцевого суду, яким було відмовлено у призначенні опікуна недієздатній особі, та ухвалив нове рішення, призначивши сином опікуном своєї матері, попри його призовний вік, враховуючи норми Цивільного кодексу України та подання органу опіки.

Суть справи

Заявник оскаржив рішення місцевого суду, який відмовив у його призначенні опікуном недієздатної матері, та просив ухвалити нове рішення на свою користь. Колегія суддів апеляційного суду визнала вимоги обґрунтованими, спираючись на матеріали справи та законодавчі норми.

Мати заявника має інвалідність першої групи через загальне захворювання і була визнана недієздатною. Орган опіки та піклування рекомендував призначити саме заявника опікуном, враховуючи його близькі родинні зв’язки та здатність забезпечувати догляд. Місцевий суд відмовив у призначенні, посилаючись на відсутність доказів, що заявник, як чоловік призовного віку, є єдиною можливою кандидатурою через брак інформації про інших родичів першої лінії споріднення. Апеляційний суд визнав цей висновок помилковим.

Правова основа рішення

Згідно зі статтею 55 Цивільного кодексу України (ЦК), опіка встановлюється для захисту особистих і майнових прав недієздатних осіб, які не можуть самостійно здійснювати свої права через стан здоров’я. Стаття 60 ЦК передбачає, що опікун призначається за місцем проживання підопічного або опікуна, а стаття 63 ЦК зазначає, що перевага надається родичам із близькими особистими стосунками, здатним виконувати обов’язки опікуна.

Верховний Суд у постанові від 7 квітня 2022 року у справі № 712/10043/20 наголосив, що при призначенні опікуна ключовими є приязні стосунки між опікуном і підопічним, а також перевірка органом опіки здатності особи виконувати ці обов’язки. Подання органу опіки має бути обґрунтованим і відповідати інтересам недієздатної особи.

Крім того, стаття 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» гарантує відстрочку від призову для опікунів недієздатних осіб, що усуває перешкоди для призначення заявника.

Обставини справи

Мати заявника визнана недієздатною через інвалідність першої групи. Обидва брати заявника перебувають на військовій службі, що унеможливлює їх призначення опікунами. Батько, якому виповнилося 70 років, через похилий вік не може виконувати ці функції. Заявник проживає разом із матір’ю, має стабільний дохід, уже здійснює за нею догляд і отримав відстрочку від мобілізації.

Орган опіки та піклування у своєму поданні підтвердив, що заявник є найближчим родичем, проживає з матір’ю та здатний забезпечувати її утримання й догляд. Ці обставини, а також відсутність інших кандидатур, зробили його призначення оптимальним для інтересів недієздатної особи.

Остаточне рішення суду

Рівненський апеляційний суд дійшов висновку, що призначення заявника опікуном є доцільним і відповідає інтересам його матері, враховуючи їхні близькі стосунки та здатність заявника забезпечувати належний догляд. Суд скасував рішення місцевого суду від 24 червня 2025 року у справі № 570/6201/23 (провадження № 22-ц/4815/471/25) і ухвалив нове, призначивши заявника опікуном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Рівне апеляція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розгляд законопроекту про Військового омбудсмана відкладається через політичні суперечки

Військовий омбудсман Ольга Решетилова лишається без реальних механізмів захисту прав військовослужбовців через те, що депутати досі не змогли прийняти відповідний законопроект.

Ще немає визначеності, буде нова програма МВФ чи ми будемо діяти за чинною програмою – Сергій Марченко

Чи буде нова програма МВФ – залежить від безпекової ситуації в Україні.

«Це такий комплексний механізм, який потрібно через багато різних органів разом трекати» — міністр економіки Олексій Соболев про мораторій на перевірки бізнесу

«Ми домовляємось про різноманітні внутрішні дашборди, щоб постійно трекати і постійно там актуалізовувати» – міністр економіки Олексій Соболев пояснив, як працюватиме мораторій на перевірки бізнесу.

Чиновники США та Європи почали роботу зі зміцнення української армії – Bloomberg

Гарантії, які будуть конкретизовані представниками армії та розвідки, спрямовані на те, щоб дозволити Україні нарощувати чисельність військ без обмежень.

«Я його затримала, що робити з ним далі» – поліцейські звинуватили водія у вживанні наркотиків, але замість медогляду відвезли його до ТЦК

Суд вказав, що вимога поліцейського щодо проходження водієм огляду на стан сп`яніння без фактичного встановлення цих ознак або взагалі за їх відсутності є необґрунтованою та безпідставною.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва