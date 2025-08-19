Рівненський апеляційний суд дозволив сину стати опікуном матері попри його призовний вік

Рівненський апеляційний суд призначив заявника опікуном матері, яка визнана у встановленому законом порядку недієздатною.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рівненський апеляційний суд скасував рішення місцевого суду, яким було відмовлено у призначенні опікуна недієздатній особі, та ухвалив нове рішення, призначивши сином опікуном своєї матері, попри його призовний вік, враховуючи норми Цивільного кодексу України та подання органу опіки.

Суть справи

Заявник оскаржив рішення місцевого суду, який відмовив у його призначенні опікуном недієздатної матері, та просив ухвалити нове рішення на свою користь. Колегія суддів апеляційного суду визнала вимоги обґрунтованими, спираючись на матеріали справи та законодавчі норми.

Мати заявника має інвалідність першої групи через загальне захворювання і була визнана недієздатною. Орган опіки та піклування рекомендував призначити саме заявника опікуном, враховуючи його близькі родинні зв’язки та здатність забезпечувати догляд. Місцевий суд відмовив у призначенні, посилаючись на відсутність доказів, що заявник, як чоловік призовного віку, є єдиною можливою кандидатурою через брак інформації про інших родичів першої лінії споріднення. Апеляційний суд визнав цей висновок помилковим.

Правова основа рішення

Згідно зі статтею 55 Цивільного кодексу України (ЦК), опіка встановлюється для захисту особистих і майнових прав недієздатних осіб, які не можуть самостійно здійснювати свої права через стан здоров’я. Стаття 60 ЦК передбачає, що опікун призначається за місцем проживання підопічного або опікуна, а стаття 63 ЦК зазначає, що перевага надається родичам із близькими особистими стосунками, здатним виконувати обов’язки опікуна.

Верховний Суд у постанові від 7 квітня 2022 року у справі № 712/10043/20 наголосив, що при призначенні опікуна ключовими є приязні стосунки між опікуном і підопічним, а також перевірка органом опіки здатності особи виконувати ці обов’язки. Подання органу опіки має бути обґрунтованим і відповідати інтересам недієздатної особи.

Крім того, стаття 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» гарантує відстрочку від призову для опікунів недієздатних осіб, що усуває перешкоди для призначення заявника.

Обставини справи

Мати заявника визнана недієздатною через інвалідність першої групи. Обидва брати заявника перебувають на військовій службі, що унеможливлює їх призначення опікунами. Батько, якому виповнилося 70 років, через похилий вік не може виконувати ці функції. Заявник проживає разом із матір’ю, має стабільний дохід, уже здійснює за нею догляд і отримав відстрочку від мобілізації.

Орган опіки та піклування у своєму поданні підтвердив, що заявник є найближчим родичем, проживає з матір’ю та здатний забезпечувати її утримання й догляд. Ці обставини, а також відсутність інших кандидатур, зробили його призначення оптимальним для інтересів недієздатної особи.

Остаточне рішення суду

Рівненський апеляційний суд дійшов висновку, що призначення заявника опікуном є доцільним і відповідає інтересам його матері, враховуючи їхні близькі стосунки та здатність заявника забезпечувати належний догляд. Суд скасував рішення місцевого суду від 24 червня 2025 року у справі № 570/6201/23 (провадження № 22-ц/4815/471/25) і ухвалив нове, призначивши заявника опікуном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.