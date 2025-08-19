Практика судов
  1. В мире

В Финляндии депутат совершил самоубийство в здании парламента

18:42, 19 августа 2025
30-летний Эмели Пельтонен найден мертвым в здании парламента.
В Финляндии депутат совершил самоубийство в здании парламента
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Финляндии 30-летний депутат парламента страны Эмели Пельтонен совершил самоубийство в здании парламента. 

Полиция расследует обстоятельства происшествия, но пока не видит в нем уголовного характера.

Как пишет финское издание Yle, депутат Пельтонен недавно объявил, что страдает почечной болезнью. В конце весенней сессии парламента он не ходил на работу, а летом находился на больничном.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что министерская группа правящей Коалиционной партии "на время прекратит говорить о политике" в ответ на трагедию.

Депутат первого созыва Пелтонен был избран в парламент в 2023 году и был членом его Административного комитета и Юридического комитета, а также городским советником Ярвенпяя и председателем городского совета.

 Он начал свою политическую карьеру в возрасте 18 лет.

В возрасте 22 лет он стал председателем городского совета своего города, став самым молодым человеком, занимавшим эту должность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

 

Финляндия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Еще нет определенности, будет ли новая программа МВФ или мы будем идти по действующей программе – Сергей Марченко

Будет ли новая программа МВФ – зависит от ситуации с безопасностью в Украине.

«Это такой комплексный механизм, который нужно через многие разные органы вместе трекать» — министр экономики Алексей Соболев о моратории на проверки бизнеса

«Мы договариваемся о разнообразных внутренних дашбордах, чтобы постоянно трекать и постоянно там актуализировать» – министр экономики Алексей Соболев пояснил, как будет работать мораторий на проверки бизнеса.

Чиновники США и Европы начали работу по укреплению украинской армии – Bloomberg

Гарантии, которые будут конкретизированы представителями армии и разведки, направлены на то, чтобы позволить Украине наращивать численность войск без ограничений.

Парламент принял постановление о наградах Верховной Рады

Депутаты проголосовали за введение премий, стипендий, отличий и почетных наград Верховной Рады.

Верховная Рада одобрила законопроект о выплате 50 тысяч грн всем женщинам, родившим ребенка

Функции назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми предлагается передать в полномочия Пенсионного фонда.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва