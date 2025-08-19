В Финляндии депутат совершил самоубийство в здании парламента

30-летний Эмели Пельтонен найден мертвым в здании парламента.

В Финляндии 30-летний депутат парламента страны Эмели Пельтонен совершил самоубийство в здании парламента.

Полиция расследует обстоятельства происшествия, но пока не видит в нем уголовного характера.

Как пишет финское издание Yle, депутат Пельтонен недавно объявил, что страдает почечной болезнью. В конце весенней сессии парламента он не ходил на работу, а летом находился на больничном.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что министерская группа правящей Коалиционной партии "на время прекратит говорить о политике" в ответ на трагедию.

Депутат первого созыва Пелтонен был избран в парламент в 2023 году и был членом его Административного комитета и Юридического комитета, а также городским советником Ярвенпяя и председателем городского совета.

Он начал свою политическую карьеру в возрасте 18 лет.

В возрасте 22 лет он стал председателем городского совета своего города, став самым молодым человеком, занимавшим эту должность.

