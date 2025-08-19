Практика судів
У Фінляндії депутат скоїв самогубство у будівлі парламенту

18:42, 19 серпня 2025
30-річний Емелі Пелтонен знайдений мертвим у будівлі парламенту.
Фото: YLE
У Фінляндії 30-річний депутат парламенту країни Емелі Пельтонен скоїв самогубство у будівлі парламенту.

Поліція розслідує обставини події, але поки що не бачить у ній кримінального характеру.

Як пише фінське видання Yle, депутат Пельтонен нещодавно оголосив, що страждає на ниркову хворобу. Наприкінці весняної сесії парламенту він не ходив працювати, а влітку перебував на лікарняному.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що міністерська група правлячої Коаліційної партії "на якийсь час припинить говорити про політику" у відповідь на трагедію.

Депутата першого скликання Пельтонена було обрано до парламенту у 2023 році і було членом його Адміністративного комітету та Юридичного комітету, а також міським радником Ярвенпяя та головою міської ради.

Він розпочав свою політичну кар'єру у віці 18 років.

У віці 22 років він став головою міської ради свого міста, став наймолодшим чоловіком, який обіймав цю посаду.

