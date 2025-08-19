Практика судов
Электронные счета и NIP – как изменятся правила аренды в Польше

19:18, 19 августа 2025
С 2026 года арендодатели в Польше будут работать только через систему KSeF.
Электронные счета и NIP – как изменятся правила аренды в Польше
Начиная с февраля 2026 года, владельцы частного жилья в Польше, которые сдают его в аренду, могут быть обязаны получить идентификационный налоговый номер (NIP) и использовать электронное выставление счетов. Эти изменения связаны с введением Национальной системы регистрации налогоплательщиков (KSeF) для тех, кто платит налог на добавленную стоимость (VAT). Об этом сообщает inPoland.

Новые правила, которые вступят в силу с февраля 2026 года, будут касаться всех арендодателей, независимо от того, платят ли они VAT. По словам налоговых экспертов, каждый, кто сдает жилье в аренду, считается плательщиком VAT, но может быть освобожден от его уплаты в зависимости от условий аренды. Сейчас отсутствие статуса плательщика VAT не создает дополнительных обязательств, однако после введения KSeF ситуация изменится.

В частности, арендодатели, которые не выставляют счета-фактуры, все равно могут быть обязаны получить NIP, если арендатор - например, компания - потребует счет-фактуру. В таких случаях документ необходимо будет оформить через Национальную систему электронных счетов-фактур (KSeF), что невозможно без налогового номера.

