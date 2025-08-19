Електронні рахунки та NIP – як зміняться правила оренди у Польщі

З 2026 року орендодавці в Польщі працюватимуть лише через систему KSeF.

Починаючи з лютого 2026 року, власники приватного житла в Польщі, які здають його в оренду, можуть бути зобов’язані отримати ідентифікаційний податковий номер (NIP) та використовувати електронне виставлення рахунків. Ці зміни пов’язані із запровадженням Національної системи реєстрації платників податків (KSeF) для тих, хто сплачує податок на додану вартість (VAT). Про це повідомляє inPoland.

Нові правила, які набудуть чинності з лютого 2026 року, стосуватимуться всіх орендодавців, незалежно від того, чи сплачують вони VAT. За словами податкових експертів, кожен, хто здає житло в оренду, вважається платником VAT, але може бути звільнений від його сплати залежно від умов оренди. Наразі відсутність статусу платника VAT не створює додаткових зобов’язань, проте після введення KSeF ситуація зміниться.

Зокрема, орендодавці, які не виставляють рахунки-фактури, все одно можуть бути зобов’язані отримати NIP, якщо орендар — наприклад, компанія — вимагатиме рахунок-фактуру. У таких випадках документ необхідно буде оформити через Національну систему електронних рахунків-фактур (KSeF), що неможливо без податкового номера.

