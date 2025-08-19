Практика судів
  1. У світі

Електронні рахунки та NIP – як зміняться правила оренди у Польщі

19:18, 19 серпня 2025
З 2026 року орендодавці в Польщі працюватимуть лише через систему KSeF.
Електронні рахунки та NIP – як зміняться правила оренди у Польщі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Починаючи з лютого 2026 року, власники приватного житла в Польщі, які здають його в оренду, можуть бути зобов’язані отримати ідентифікаційний податковий номер (NIP) та використовувати електронне виставлення рахунків. Ці зміни пов’язані із запровадженням Національної системи реєстрації платників податків (KSeF) для тих, хто сплачує податок на додану вартість (VAT). Про це повідомляє inPoland.

Нові правила, які набудуть чинності з лютого 2026 року, стосуватимуться всіх орендодавців, незалежно від того, чи сплачують вони VAT. За словами податкових експертів, кожен, хто здає житло в оренду, вважається платником VAT, але може бути звільнений від його сплати залежно від умов оренди. Наразі відсутність статусу платника VAT не створює додаткових зобов’язань, проте після введення KSeF ситуація зміниться.

Зокрема, орендодавці, які не виставляють рахунки-фактури, все одно можуть бути зобов’язані отримати NIP, якщо орендар — наприклад, компанія — вимагатиме рахунок-фактуру. У таких випадках документ необхідно буде оформити через Національну систему електронних рахунків-фактур (KSeF), що неможливо без податкового номера.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща оренда

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розгляд законопроекту про Військового омбудсмана відкладається через політичні суперечки

Військовий омбудсман Ольга Решетилова лишається без реальних механізмів захисту прав військовослужбовців через те, що депутати досі не змогли прийняти відповідний законопроект.

Ще немає визначеності, буде нова програма МВФ чи ми будемо діяти за чинною програмою – Сергій Марченко

Чи буде нова програма МВФ – залежить від безпекової ситуації в Україні.

«Це такий комплексний механізм, який потрібно через багато різних органів разом трекати» — міністр економіки Олексій Соболев про мораторій на перевірки бізнесу

«Ми домовляємось про різноманітні внутрішні дашборди, щоб постійно трекати і постійно там актуалізовувати» – міністр економіки Олексій Соболев пояснив, як працюватиме мораторій на перевірки бізнесу.

Чиновники США та Європи почали роботу зі зміцнення української армії – Bloomberg

Гарантії, які будуть конкретизовані представниками армії та розвідки, спрямовані на те, щоб дозволити Україні нарощувати чисельність військ без обмежень.

«Я його затримала, що робити з ним далі» – поліцейські звинуватили водія у вживанні наркотиків, але замість медогляду відвезли його до ТЦК

Суд вказав, що вимога поліцейського щодо проходження водієм огляду на стан сп`яніння без фактичного встановлення цих ознак або взагалі за їх відсутності є необґрунтованою та безпідставною.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва