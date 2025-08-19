Практика судов
КАС ВС высказался о порядке взятия на военный учет, снятии и исключения из него

18:24, 19 августа 2025
Верховный Суд подчеркнул, что «снятие с военного учета» разрешает повторную постановку на учет, тогда как «исключение из военного учета» является окончательным и повторного учета не предполагает.
Граждане, подлежащие исключению из военного учета, теряют статус военнообязанного, в то же время снятые с военного учета продолжают состоять в статусе военнообязанных.

Верховный Суд по делу №280/2880/25 исследовал вопрос о порядке взятия на военный учет, снятии и исключения из него, поскольку исковые требования касались снятия истца с военного учета в связи с выездом на постоянное место жительства за границу.

ВС обратил внимание на то, что законодатель выделяет понятия «снятия с военного учета» и «исключение из военного учета», при этом при снятии с военного учета Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» предусмотрена возможность повторного взятия военнообязанного на такой учет. Следовательно, различны как основания, так и правовые последствия снятия или исключения с военного учета.

Так, из анализа положений закона следует, что граждане, подлежащие исключению из военного учета, теряют статус военнообязанного, в то же время снятые с военного учета продолжают состоять в статусе военнообязанных.

По данному делу истец является гражданином Украины, а также военнообязанным, состоящим на военном учете в Запорожском районном ТЦК. На момент возникновения спорного правоотношения и рассмотрения этого административного дела срок действия военного положения в Украине продлен соответствующими Указами Президента Украины.

В период военного положения и объявленной мобилизации военнообязанным запрещается изменять место жительства, выезд с места жительства, без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

К тому же положения законодательства, которым урегулированы правоотношения в сфере исполнения воинской обязанности и мобилизации, не определяют такого отдельного и безусловного основания для снятия с военного учета как оформление документов на постоянное проживание или в случае выезда военнообязанного на постоянное проживание за границу.

Ознакомиться подробно с делом КАС ВС №280/28880/24 можно по ссылке.

