КАС ВС висловився щодо порядку взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього

18:24, 19 серпня 2025
Верховний Суд наголосив, що «зняття з військового обліку» дозволяє повторну постановку на облік, тоді як «виключення з військового обліку» є остаточним і повторного обліку не передбачає.
Громадяни, які підлягають виключенню з військового обліку, втрачають статус військовозобов`язаного, водночас зняті з військового обліку продовжують перебувати в статусі військовозобов`язаних.

Верховний Суд у справі №280/2880/25 досліджував питання стосовно порядку взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього, оскільки позовні вимоги стосувались зняття позивача з військового обліку у зв`язку із виїздом на постійне місце проживання за кордон.

ВС звернув увагу на те, що законодавець виокремлює поняття «зняття з військового обліку» та «виключення з військового обліку», при цьому, при знятті з військового обліку Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» передбачено можливість повторного взяття військовозобов`язаного на такий облік. Отже, різними є як підстави, так і правові наслідки зняття або виключення з військового обліку.

Так, з аналізу положень закону висновується, що громадяни, які підлягають виключенню з військового обліку, втрачають статус військовозобов`язаного, водночас зняті з військового обліку продовжують перебувати в статусі військовозобов`язаних.

У названій справі, позивач є громадянином України, а також військовозобов`язаним, який перебуває на військовому обліку в Запорізькому районному ТЦК. На момент виникнення спірних правовідносин та розгляду цієї адміністративної справи строк дії воєнного стану в Україні продовжено відповідними Указами Президента України. У період воєнного стану та оголошеної мобілізації, військовозобов`язаним забороняється змінювати місце проживання, виїзд з місця проживання, без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

До того ж положення законодавства, яким врегульовано правовідносини у сфері виконання військового обов`язку та мобілізації, не визначають такої окремої та безумовної підстави для зняття з військового обліку як оформлення документів на постійне проживання чи у випадку виїзду військовозобов`язаного на постійне проживання за кордон.

Ознайомитись детально зі справою КАС ВС №280/28880/24 від 21.05.2025 року за посиланням. 

