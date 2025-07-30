В Николаеве мужчина прыгнул с моста, убегая от полиции и ТЦК — ГБР

ГБР расследует инцидент в Николаеве, где мужчина прыгнул с моста и умер во время проверки учетных документов.

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Государственное бюро расследований устанавливает обстоятельства гибели мужчины в Николаеве, который погиб во время побега от наряда правоохранителей и представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Как сообщают в ГБР, инцидент произошел 30 июля около 10:00 в одном из промышленных районов города. Совместный наряд — участковый офицер полиции и трое сотрудников Корабельного и Заводского ТЦК и СП — остановили мужчину для проверки документов.

«Однако он сразу начал убегать от наряда в сторону пешеходного моста через автомобильную дорогу и прыгнул с моста, что привело к его смерти», — говорится в сообщении ГБР.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Устанавливается личность погибшего, опрашиваются сотрудники полиции и ТЦК и СП, а также возможные свидетели. Также проверяется информация о возможной причастности мужчины к одной из воинских частей.

Досудебное расследование проводится по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий военнослужащим).Початок форми

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