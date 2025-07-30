В Одесской области чиновник ТЦК требовал $1,5 тысяч за снятие с розыска

В Одесской области задержали исполняющего обязанности начальника районного ТЦК и СП, который за взятку обещал снять военнообязанного с розыска. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Так, от военнообязанного, нарушившего правила военного учета, делец требовал 1500 долларов.
Деньги он приказал перечислить на банковскую карту. После этого должностного лица задержали и объявили подозрение.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме более одного миллиона гривен.
Следствие продолжается, все обстоятельства устанавливаются.
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