В Одесской области чиновник ТЦК требовал $1,5 тысяч за снятие с розыска

И.о. начальника районного ТЦК потребовал взятку 1500 долларов за то, чтобы снять с розыска военнообязанного.

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В Одесской области задержали исполняющего обязанности начальника районного ТЦК и СП, который за взятку обещал снять военнообязанного с розыска. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, от военнообязанного, нарушившего правила военного учета, делец требовал 1500 долларов.

Деньги он приказал перечислить на банковскую карту. После этого должностного лица задержали и объявили подозрение.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме более одного миллиона гривен.

Следствие продолжается, все обстоятельства устанавливаются.

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