На Одещині посадовець ТЦК вимагав $1,5 тисяч за зняття з розшуку

Т.в.о. начальника районного ТЦК вимагав хабар 1500 доларів за те, щоб зняти з розшуку військовозобов’язаного.

Фото: поліція

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На Одещині затримали виконувача обов’язків начальника районного ТЦК та СП, який за хабар обіцяв зняти військовозобов’язаного з розшуку. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Так, від військовозобов’язаного, який порушив правила військового обліку, ділок вимагав 1500 доларів.

Гроші він наказав перерахувати на банківську картку. Після цього посадовця затримали та оголосили підозру.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі більше одного мільйона гривень.

Слідство триває, усі обставини встановлюються.

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