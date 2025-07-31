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Житній ринок визнали об’єктом культурної спадщини Києва

07:36, 31 липня 2025
Це перший крок до надання йому статусу пам’ятки та включення до Державного реєстру.
Житній ринок визнали об’єктом культурної спадщини Києва
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Житній ринок на Подолі офіційно внесли до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини столиці. Відповідний наказ 30 липня підписала директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

Відтепер на ринок поширюються положення Закону України «Про охорону культурної спадщини» та передбачені ним охоронні заходи.

Наступний етап — підготовка повного пакета документів до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Після цього Житній ринок зможе отримати статус пам’ятки та бути включеним до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

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Київ КМДА ринок культура

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