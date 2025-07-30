Практика судів
  1. В Україні

Кабмін оновив порядок присудження та позбавлення ступеня доктора наук — врахують ШІ та термінологію

14:42, 30 липня 2025
Уряд врегулював використання ШІ у наукових роботах.
Кабмін оновив порядок присудження та позбавлення ступеня доктора наук — врахують ШІ та термінологію
Фото: maem.kiev.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України 30 липня вніс зміни до Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук.

Зміни стосуються частини застосування єдиної термінології з питань скасування рішення спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук, наведення в дисертації частин, згенерованих з використанням технологій штучного інтелекту, завершення підготовки здобувача в докторантурі, призначення опонентів та реалізації права Міністерства освіти і науки на отримання додаткових матеріалів, необхідних для повного, всебічного та обʼєктивного розгляду та прийняття обґрунтованого рішення.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що студенти зможуть використовувати штучний інтелект у роботах, але лише доброчесно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України штучний інтелект ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроект Зеленського про НАБУ і САП рекомендовано до прийняття відразу в цілому – рішення комітету

Правоохоронний комітет Ради рекомендував прийняти відразу в цілому законопроект 13533 Зеленського про НАБУ і САП.

Жінок з медичною і фармацевтичною освітою будуть брати на військовий облік без їх особистої присутності

Кабмін вніс зміни до порядку військового обліку та положення про ТЦК – передбачено автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності.

Чоловікам 18-24 років, які підпишуть контракт на військову службу, потім дадуть рік відстрочки від мобілізації

Наразі після звільнення з військової служби громадяни, які служили за «Контрактом 18-24» можуть бути призвані за мобілізацією наступного ж дня після взяття їх на військовий облік військовозобов’язаного або резервіста – Кабмін запропонував дати їм 12 місяців відстрочки.

Правоохоронний комітет Ради розгляне законопроект Зеленського про НАБУ і САП за участі представників НАБУ і САП

Комітет з правоохоронної діяльності 30 липня розгляне законопроект Володимира Зеленського про НАБУ і САП та альтернативні до нього – до цього Президент заявив, що провів обговорення свого законопроекту також і з представниками Верховної Ради і «результат має бути забезпечено».

Після відставки Олени Думи Кабмін має 14 днів на формування конкурсної комісії з міжнародниками для відбору нового голови АРМА — закон

Після відставки Олени Думи конкурс на голову АРМА має пройти з міжнародними експертами, які матимуть вирішальний голос – набув сили закон.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Павлічек
    Вікторія Павлічек
    суддя Сумського окружного адміністративного суду