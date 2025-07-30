Кабмін оновив порядок присудження та позбавлення ступеня доктора наук — врахують ШІ та термінологію

Уряд врегулював використання ШІ у наукових роботах.

Фото: maem.kiev.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України 30 липня вніс зміни до Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук.

Зміни стосуються частини застосування єдиної термінології з питань скасування рішення спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук, наведення в дисертації частин, згенерованих з використанням технологій штучного інтелекту, завершення підготовки здобувача в докторантурі, призначення опонентів та реалізації права Міністерства освіти і науки на отримання додаткових матеріалів, необхідних для повного, всебічного та обʼєктивного розгляду та прийняття обґрунтованого рішення.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що студенти зможуть використовувати штучний інтелект у роботах, але лише доброчесно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.