До Єдиного держреєстру адрес верифікували уже 93% вулиць – Мінцифри

До Єдиного держреєстру адрес уже внесено 93% вулиць — у Мінцифри підбили перші результати цифровізації адресної системи.

Джерело фото: visitlviv.net

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Майже 1300 громад вже приєдналися до створення Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА), щоб в реєстрі містилися лише актуальні дані. Це мінімізує ризики шахрайства з нерухомістю та забезпечує прозорість в роботі з адресами, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Станом на зараз:

понад 93% вулиць уже верифіковані (етап 1),

уже верифіковані (етап 1), 23% адрес — підтверджені на другому етапі.

Навіщо це потрібно:

українці зможуть користуватись держпослугами з актуальними даними про місце проживання.

громади матимуть змогу ефективніше адмініструвати податки на нерухомість, що сприятиме наповненню місцевих бюджетів.

Систему адресного реєстру створено за європейськими стандартами INSPIRE, що у майбутньому дозволить інтегрувати українські адресні сервіси з міжнародними цифровими платформами.

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