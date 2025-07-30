До Єдиного держреєстру адрес верифікували уже 93% вулиць – Мінцифри

Майже 1300 громад вже приєдналися до створення Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА), щоб в реєстрі містилися лише актуальні дані. Це мінімізує ризики шахрайства з нерухомістю та забезпечує прозорість в роботі з адресами, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
Станом на зараз:
Навіщо це потрібно:
Систему адресного реєстру створено за європейськими стандартами INSPIRE, що у майбутньому дозволить інтегрувати українські адресні сервіси з міжнародними цифровими платформами.
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