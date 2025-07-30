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До Єдиного держреєстру адрес верифікували уже 93% вулиць – Мінцифри

21:17, 30 липня 2025
До Єдиного держреєстру адрес уже внесено 93% вулиць — у Мінцифри підбили перші результати цифровізації адресної системи.
До Єдиного держреєстру адрес верифікували уже 93% вулиць – Мінцифри
Джерело фото: visitlviv.net
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Майже 1300 громад вже приєдналися до створення Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА), щоб в реєстрі містилися лише актуальні дані. Це мінімізує ризики шахрайства з нерухомістю та забезпечує прозорість в роботі з адресами, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Станом на зараз:

  • понад 93% вулиць уже верифіковані (етап 1),
  • 23% адрес — підтверджені на другому етапі.

Навіщо це потрібно:

  • українці зможуть користуватись держпослугами з актуальними даними про місце проживання.
  • громади матимуть змогу ефективніше адмініструвати податки на нерухомість, що сприятиме наповненню місцевих бюджетів.

Систему адресного реєстру створено за європейськими стандартами INSPIRE, що у майбутньому дозволить інтегрувати українські адресні сервіси з міжнародними цифровими платформами.

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Міністерство цифрової трансформації

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