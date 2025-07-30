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Податкові надходження зросли майже на 27% — Гетманцев заявив, що АЗС стали чеснішими

14:25, 30 липня 2025
Ринок АЗС у першому півріччі 2025 відмітився зростанням податків.
Податкові надходження зросли майже на 27% — Гетманцев заявив, що АЗС стали чеснішими
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У першому півріччі 2025 року 48 мереж автозаправних станцій перерахували до державного бюджету 6,6 млрд грн податків, що на 1,4 млрд грн або 26,9% більше, ніж за аналогічний період 2024-го. Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Структура податкових надходжень:

  • ПДВ: 2,6 млрд грн (+13%)
  • ПДФО та військовий збір: 1,6 млрд грн (+45,5%)
  • Податок на прибуток: 1,4 млрд грн (+40%)
  • Акциз: 0,6 млрд грн (+20%)

За словами Гетманцева, рівень сплати ПДВ у цих мережах зріс із 0,78% до 1,16%, що свідчить про детінізацію та підвищення прозорості ринку.

Водночас, за даними РРО, обсяги реалізації пального знизились на 7% — до 3,6 млрд літрів. Проте виторг через РРО зріс на 0,9% і склав 182,8 млрд грн.

«Загалом ринок АЗС демонструє позитивні зрушення у податковій дисципліні та прозорості. Це результат системної роботи щодо виведення паливного ринку з тіні», — підсумував нардеп.

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податки Данило Гетманцев АЗС

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