Податкові надходження зросли майже на 27% — Гетманцев заявив, що АЗС стали чеснішими

У першому півріччі 2025 року 48 мереж автозаправних станцій перерахували до державного бюджету 6,6 млрд грн податків, що на 1,4 млрд грн або 26,9% більше, ніж за аналогічний період 2024-го. Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Структура податкових надходжень:
За словами Гетманцева, рівень сплати ПДВ у цих мережах зріс із 0,78% до 1,16%, що свідчить про детінізацію та підвищення прозорості ринку.
Водночас, за даними РРО, обсяги реалізації пального знизились на 7% — до 3,6 млрд літрів. Проте виторг через РРО зріс на 0,9% і склав 182,8 млрд грн.
«Загалом ринок АЗС демонструє позитивні зрушення у податковій дисципліні та прозорості. Це результат системної роботи щодо виведення паливного ринку з тіні», — підсумував нардеп.
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