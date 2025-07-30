Налоговые поступления выросли почти на 27% — Гетманцев заявил, что АЗС стали честнее

Рынок автозаправок в первом полугодии 2025 года продемонстрировал рост налоговых отчислений.

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За первые шесть месяцев 2025 года 48 сетей автозаправочных станций перечислили в государственный бюджет 6,6 млрд грн налогов — на 1,4 млрд грн или 26,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Структура налоговых поступлений:

• НДС: 2,6 млрд грн (+13%)

• НДФЛ и военный сбор: 1,6 млрд грн (+45,5%)

• Налог на прибыль: 1,4 млрд грн (+40%)

• Акциз: 0,6 млрд грн (+20%)

По словам Гетманцева, уровень уплаты НДС в этих сетях вырос с 0,78% до 1,16%, что свидетельствует о детенизации и повышении прозрачности рынка.

В то же время, по данным РРО, объемы реализации топлива снизились на 7% — до 3,6 млрд литров. Однако выручка через РРО выросла на 0,9% и составила 182,8 млрд грн.

«В целом рынок АЗС демонстрирует положительные изменения в налоговой дисциплине и прозрачности. Это результат системной работы по выведению топливного рынка из тени», — подытожил нардеп.

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