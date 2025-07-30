Систему электронного администрирования реализации топлива и спирта хотят усовершенствовать — законопроект

Законопроект направлен на обеспечение отображения в системе электронного администрирования реализации топлива и этилового спирта владельцев топлива для выявления фиктивных операций.

Фото: navchas.com.ua

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Кабинет Министров Украины 30 июля одобрил проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно системы электронного администрирования реализации топлива и этилового спирта и усовершенствования администрирования акцизного налога».

Законопроект направлен на обеспечение отображения в системе электронного администрирования реализации топлива и этилового спирта владельцев топлива для выявления фиктивных операций и возможности корректировки контролирующими органами данных, отраженных плательщиками акцизного налога в системе, касающихся остатков топлива и спирта, в случае выявления несоответствий, а также на усовершенствование администрирования акцизного налога, включая усиление контроля за его уплатой.

Проектом закона предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины относительно:

отображения в системе электронного администрирования владельцев топлива для обеспечения надлежащего контроля за его оборотом;

возможности корректировки лимитов объемов топлива и этилового спирта, на которые плательщик может зарегистрировать акцизные накладные, до фактических объемов на акцизном складе по решению контролирующего органа по результатам проверки;

установления ответственности за хранение топлива или этилового спирта субъектами хозяйствования без регистрации плательщиком акцизного налога;

установления ответственности за выявленные при проверках расхождения между фактическими объемами топлива или спирта и данными системы, при отсутствии документального подтверждения поступления/реализации (как при занижении, так и при завышении объемов по сравнению с системой).

Также предусматривается:

уточнение процедуры формирования перечня транспортных средств, которыми перевозится топливо или спирт, на основании заявок на пополнение остатков, зарегистрированных в системе;

аннулирование регистрации акцизного склада по решению контролирующего органа в случае аннулирования или окончания срока действия лицензии, отсутствия склада по адресу, отсутствия зарегистрированных счетчиков спирта и топлива, технологических схем, резервуаров, уровнемеров и т.д.

Предлагается также:

установить исчерпывающий перечень случаев, в которых акцизные накладные и расчеты корректировки не принимаются и не регистрируются в Едином реестре акцизных накладных;

уточнить правила администрирования акцизного налога с грузовых транспортных средств, переоборудованных в легковые, в частности, по регистрации таких авто, определению даты возникновения налоговых обязательств, и отменить обязательство подавать ежемесячные декларации по таким операциям.

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