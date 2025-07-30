Правительство предлагает повысить штрафы для иностранных перевозчиков: законопроект уже одобрен

Кабмин одобрил законопроект, предусматривающий существенное повышение штрафов за нарушение правил каботажных перевозок.

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Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона «О внесении изменений в статью 133-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях» относительно усиления ответственности иностранных автоперевозчиков за нарушение правил осуществления перевозок на территории Украины.

Законопроект направлен на обеспечение равных условий для национальных и иностранных перевозчиков на рынке транспортных услуг Украины путем установления справедливых и пропорциональных штрафов за нарушения в части выполнения каботажных перевозок автомобильным транспортом.

Согласно документу, предлагается:

увеличить размер штрафов для водителей транспортных средств за осуществление внутренних автомобильных перевозок пассажиров и грузов на территории Украины транспортными средствами, зарегистрированными в других государствах, или международных двусторонних либо транзитных перевозок пассажиров и грузов без соответствующего разрешения, а также за нарушение особых условий и правил, указанных в лицензии на осуществление международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов — до 500–1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан;

за повторное в течение года нарушение предусмотреть штраф от 1 000 до 2 000 необлагаемых минимумов доходов граждан;

в законе «Об автомобильном транспорте» предлагается увеличить размер административно-хозяйственных штрафов для автоперевозчиков-нерезидентов за нарушение законодательства об автомобильном транспорте, в частности, статьи 57 указанного закона, до 7 000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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