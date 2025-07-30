Правительство одобрило законопроект об изменениях по использованию печатей юрлицами и ФЛП

Законопроектом предлагается урегулировать обязательность использования печатей юридическими лицами и физическими лицами — предпринимателями.

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Кабинет Министров Украины 30 июля одобрил проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами — предпринимателями».

Законопроектом, с целью дерегуляции предпринимательской деятельности и развития малого и среднего предпринимательства, предлагается урегулировать обязательность использования печатей юридическими лицами и физическими лицами — предпринимателями путем внесения изменений в законы Украины «Об организациях работодателей, их объединениях, правах и гарантиях их деятельности» и «О рынках капитала и организованных товарных рынках» в части отмены нормы об обязательном использовании печатей.

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