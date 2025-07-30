Штрафы за парковку на местах для лиц с инвалидностью станут жестче

Штрафы за парковку на местах для лиц с инвалидностью вырастут – Кабмин одобрил законопроект.

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Кабинет Министров Украины утвердил законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях», который предусматривает усиление ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью.

Законопроектом предлагается:

увеличить размер штрафов за парковку на специально отведенных местах без соответствующего права — если эти места обозначены дорожными знаками или разметкой;

за создание препятствий водителям с инвалидностью или тем, кто их перевозит, при остановке или стоянке транспорта;

урегулировать обязанность водителей с инвалидностью или водителей, перевозящих лиц с инвалидностью, устанавливать на транспортном средстве опознавательный знак «Водитель с инвалидностью» с уникальным QR-кодом, подтверждающим наличие соответствующего статуса.

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