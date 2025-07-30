Практика судів
  1. В Україні

Штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю стануть жорсткішими

15:00, 30 липня 2025
Штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю зростуть – Кабмін погодив законопроект.
Штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю стануть жорсткішими
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України схвалив законопроект «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення», який передбачає посилення відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування на місцях, призначених для осіб з інвалідністю.

Законопроектом пропонується:

  • збільшити розмір штрафів за паркування на спеціально відведених місцях без відповідного права — якщо ці місця позначені дорожніми знаками чи розміткою;
  • за створення перешкод водіям з інвалідністю або тим, хто їх перевозить, у зупинці чи стоянці транспорту;
  • унормувати обов’язок водіїв з інвалідністю або водіїв, що перевозять осіб з інвалідністю, встановлювати на транспорті розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю» з унікальним QR-кодом, що підтверджує наявність відповідного статусу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

законопроект Кабінет Міністрів України штраф інвалідність автомобіль парковка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроект Зеленського про НАБУ і САП рекомендовано до прийняття відразу в цілому – рішення комітету

Правоохоронний комітет Ради рекомендував прийняти відразу в цілому законопроект 13533 Зеленського про НАБУ і САП.

Жінок з медичною і фармацевтичною освітою будуть брати на військовий облік без їх особистої присутності

Кабмін вніс зміни до порядку військового обліку та положення про ТЦК – передбачено автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності.

Чоловікам 18-24 років, які підпишуть контракт на військову службу, потім дадуть рік відстрочки від мобілізації

Наразі після звільнення з військової служби громадяни, які служили за «Контрактом 18-24» можуть бути призвані за мобілізацією наступного ж дня після взяття їх на військовий облік військовозобов’язаного або резервіста – Кабмін запропонував дати їм 12 місяців відстрочки.

Правоохоронний комітет Ради розгляне законопроект Зеленського про НАБУ і САП за участі представників НАБУ і САП

Комітет з правоохоронної діяльності 30 липня розгляне законопроект Володимира Зеленського про НАБУ і САП та альтернативні до нього – до цього Президент заявив, що провів обговорення свого законопроекту також і з представниками Верховної Ради і «результат має бути забезпечено».

Після відставки Олени Думи Кабмін має 14 днів на формування конкурсної комісії з міжнародниками для відбору нового голови АРМА — закон

Після відставки Олени Думи конкурс на голову АРМА має пройти з міжнародними експертами, які матимуть вирішальний голос – набув сили закон.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Павлічек
    Вікторія Павлічек
    суддя Сумського окружного адміністративного суду