Штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю стануть жорсткішими

Штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю зростуть – Кабмін погодив законопроект.

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Кабінет Міністрів України схвалив законопроект «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення», який передбачає посилення відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування на місцях, призначених для осіб з інвалідністю.

Законопроектом пропонується:

збільшити розмір штрафів за паркування на спеціально відведених місцях без відповідного права — якщо ці місця позначені дорожніми знаками чи розміткою;

за паркування на спеціально відведених місцях без відповідного права — якщо ці місця позначені дорожніми знаками чи розміткою; за створення перешкод водіям з інвалідністю або тим, хто їх перевозить, у зупинці чи стоянці транспорту;

водіям з інвалідністю або тим, хто їх перевозить, у зупинці чи стоянці транспорту; унормувати обов’язок водіїв з інвалідністю або водіїв, що перевозять осіб з інвалідністю, встановлювати на транспорті розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю» з унікальним QR-кодом, що підтверджує наявність відповідного статусу.

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