Водії з інвалідністю користуватимуться пільгами лише за наявності спеціального знака з QR-кодом

Кабінет Міністрів схвалив законопроект щодо врегулювання користування перевагами для водіїв з інвалідністю. Документ передбачає, що правом на пільги зможуть скористатися лише ті, хто має на авто розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю» з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом).
Це стосується як осіб з інвалідністю, які керують транспортом, так і водіїв, що перевозять таких осіб.
Як вказують депутати, законопроект пропонує наступне:
Як писала «Судово-юридична газета», раніше Кабмін вже вносив цей законопроект, але його було автоматично відкликано після відставки Кабміну.
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