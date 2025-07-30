Водії з інвалідністю користуватимуться пільгами лише за наявності спеціального знака з QR-кодом

Уряд погодив законопроект щодо пільг на парковку для водіїв з інвалідністю.

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Кабінет Міністрів схвалив законопроект щодо врегулювання користування перевагами для водіїв з інвалідністю. Документ передбачає, що правом на пільги зможуть скористатися лише ті, хто має на авто розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю» з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом).

Це стосується як осіб з інвалідністю, які керують транспортом, так і водіїв, що перевозять таких осіб.

Як вказують депутати, законопроект пропонує наступне:

Водії з інвалідністю (або ті, хто перевозить людей з інвалідністю) зможуть користуватись пільгами - тільки якщо на авто буде спеціальний знак “Водій з інвалідністю” з QR-кодом.

QR-код підтверджуватиме, що в машині дійсно є людина з інвалідністю. Поліція зможе перевірити це по документах - як паперових, так і електронних.

Без такого знака користуватись пільгами (наприклад, безкоштовним паркуванням) буде не можна.

Для порушників - штрафи і посилення відповідальності.

Як писала «Судово-юридична газета», раніше Кабмін вже вносив цей законопроект, але його було автоматично відкликано після відставки Кабміну.

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