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Водії з інвалідністю будуть мати переваги лише у разі наліпки з QR-кодом

14:12, 27 травня 2025
Кабмін схвалив законопроект, за яким водії з інвалідністю повинні мати разом з наліпкою QR-код, який засвідчує відповідний статус.
Водії з інвалідністю будуть мати переваги лише у разі наліпки з QR-кодом
Фото: auto-dor.com.ua
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У вівторок, 27 травня, Кабінет Міністрів України схвалив проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо користування перевагами, що надаються водіям з інвалідністю». Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроектом передбачено унормування права водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю, користуватися всіма перевагами, що надаються водіям з інвалідністю, лише у разі встановлення на транспортних засобах розпізнавального знаку «Водій з інвалідністю» разом з інформацією щодо наявності інвалідності у формі унікального електронного ідентифікатора (QR-коду), що додається до знака.

Крім того, пропонується встановити, що форма та спосіб встановлення знака на транспортному засобі, а також інформація щодо наявності інвалідності у формі унікального електронного ідентифікатора (QR-коду), що додається до знака, визначаються КМУ.

Також передбачається, що водії, які керують транспортними засобами, на яких встановлений розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю», повинні мати при собі документи (та на вимогу поліцейського предʼявляти в паперовій або електронній формі), що підтверджують інвалідність водія або одного з пасажирів.

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Кабінет Міністрів України

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