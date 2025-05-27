Перед судом постане суддя одного з райсудів Кропивницького, який намагався заволодіти коштами фермерського господарства

Суддю викрили на вимаганні $2000 у фермера за нібито «позитивне» рішення окружного адмінсуду.

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До суду скеровано обвинувальний акт стосовно судді районного суду Кропивницького, який шахрайським шляхом намагався заволодіти коштами фермерського господарства. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений вирішив заволодіти коштами фермерського господарства, позовна заява якого перебувала на розгляді у суді. Він повідомив представнику цього господарства про нібито необхідність передати неправомірну вигоду судді окружного адміністративного суду за ухвалення позитивного рішення.

У ДБР вказали, що підприємство оскаржувало в суді рішення комісії ГУ ДПС України у Кіровоградській області щодо зупинення реєстрації податкових накладних в ЄРПН.

Зазначається, що за позитивне рішення суддя просив 2 тисячі доларів.

«Насправді суддя не домовлявся зі колегою із окружного адмінсуду, а просто дочекавшись позитивного рішення попросив заплатити «за послугу», — розповіли в Бюро.

Суддю було затримано на «гарячому» під час отримання всієї суми.

Його обвинувачують у шахрайстві (ч. 1 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на три роки.

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