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Перед судом предстанет судья одного из райсудов Кропивницкого, пытавшегося завладеть средствами фермерского хозяйства

14:29, 27 мая 2025
Судью разоблачили на вымогательстве $2000 у фермера за якобы «положительное» решение окружного админсуда.
Перед судом предстанет судья одного из райсудов Кропивницкого, пытавшегося завладеть средствами фермерского хозяйства
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В суд направлено обвинительный акт в отношении судьи районного суда Кропивницкого, который мошенническим путем пытался завладеть средствами фермерского хозяйства. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Расследованием установлено, что обвиняемый решил завладеть средствами фермерского хозяйства, исковое заявление которого находилось на рассмотрении в суде. Он сообщил представителю этого хозяйства о якобы необходимости передать неправомерную выгоду судье окружного административного суда за принятие положительного решения.

В ГБР указали, что предприятие обжаловало в суде решение комиссии ГУ ГНС Украины в Кировоградской области относительно приостановки регистрации налоговых накладных в ЕРНН.

Отмечается, что за положительное решение судья просил 2 тысячи долларов.

«На самом деле судья не договаривался с коллегой из окружного админсуда, а просто, дождавшись положительного решения, попросил заплатить “за услугу”», — рассказали в Бюро.

Судья был задержан с поличным при получении всей суммы.

Его обвиняют в мошенничестве (ч. 1 ст. 190 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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